لجأ إيليا توبوريا بطل فنون القتال المختلطة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على التعليقات التي أدلى بها كريستيانو رونالدو قبل اشتباكه مع ماكس هولواي في بطولة "يو إف سي".

ويعد رونالدو من عشاق الرياضات القتالية، وتم تصويره مؤخرا في غرفة ملابس الكاميروني فرانسيس نغانو بطل "يو إف سي" السابق والعائد إلى منافسات دوري المقاتلين المحترفين الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو مهاجم النصر السعودي يتحدث مع المقاتل القوي ومدربه الشهير في فنون القتال المختلطة إريك نيكسيك، قبل حملة دفاع توبوريا الأولى عن لقبه العالمي.

Cristiano Ronaldo was picking Max Holloway to beat Ilia Topuria: "[Topuria] speaks too much… I think when he [beat] Volk, Volk wasn’t [ready] because of that kick… [Topuria] didn’t fight with the top guys. If he beats Max, I will respect." 🎥 @PFLMMApic.twitter.com/kLTps7MUyK — Championship Rounds (@ChampRDS) November 1, 2024

وصرح "الدون" البرتغالي أن المصارع الجورجي الإسباني توبوريا "يتحدث كثيرا" وأن فوزه على ألكسندر فولكانوفسكي في بطولة "يو إف سي 298" تحقق لأن منافسه الأسترالي كان في حالة سيئة بعد خسارته بالضربة القاضية أمام إسلام ماخاشيف.

وبعد انتشار المقطع على نطاق واسع عبر الإنترنت، رد توبوريا قائلا إن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات "غير قادر على التمييز بين الثقة والغطرسة".

وكتب المصارع الملقب بالماتادور "لم أتوقع أن شخصا مثلك غير قادر على التمييز بين الثقة والغطرسة. لكن في نهاية المطاف، كل منا يعكس واقعه الخاص على الآخرين. أتمنى لك كل التوفيق في ما تبقى من حياتك المهنية، وبارك الله في عائلتك".

وعلى الرغم من أن رونالدو رجح تعرض توبوريا لأول هزيمة في مسيرته، قدم بطل فئة وزن الريشة أداء لا يصدق ضد هولواي في الحدث الرئيسي لبطولة "يو إف سي 308" نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الجولتين الافتتاحيتين، استفاد توبوريا (27 عاما) بشكل جيد من مهاراته في الملاكمة، واستهدف وجه البطل السابق هولواي أكثر من مرة.

وفي الجولة الثالثة، استمر زخم الإسباني في الارتفاع، وأسقط خصمه بلكمة يسارية قصيرة قبل أن يتابعها بسلسلة من الضربات على الأرض ليعلن الفوز.

وكان التوقف بمثابة أول خسارة بالضربة القاضية لهولواي في مسيرته المهنية المرموقة في فنون القتال المختلطة، وشهد توبوريا توسيع سجله إلى 16-0.

وبعد تأمين الفوز، احتفل توبوريا وهو مشجع لريال مدريد مع (زميل رونالدو السابق بالفريق الملكي) سيرجيو راموس.