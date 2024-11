لجأ إيليا توبوريا بطل فنون القتال المختلطة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على التعليقات التي أدلى بها كريستيانو رونالدو قبل اشتباكه مع ماكس هولواي في بطولة "يو إف سي".

ويعد رونالدو من عشاق الرياضات القتالية، وتم تصويره مؤخرا في غرفة ملابس الكاميروني فرانسيس نغانو بطل "يو إف سي" السابق والعائد إلى منافسات دوري المقاتلين المحترفين الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو مهاجم النصر السعودي يتحدث مع المقاتل القوي ومدربه الشهير في فنون القتال المختلطة إريك نيكسيك، قبل حملة دفاع توبوريا الأولى عن لقبه العالمي.

Cristiano Ronaldo was picking Max Holloway to beat Ilia Topuria:

"[Topuria] speaks too much… I think when he [beat] Volk, Volk wasn’t [ready] because of that kick…

[Topuria] didn’t fight with the top guys. If he beats Max, I will respect."

— Championship Rounds (@ChampRDS) November 1, 2024