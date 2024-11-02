ميسي يتحدث عن مستقبله بعد الاعتزال

تحدث ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي عن مستقبله بعد اعتزال كرة القدم وإمكانية أن يصبح مديرا فنيا في المستقبل. وذلك خلال مقابلة مع الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

وبسؤاله عن خططه المستقبلية، اعترف ميسي البالغ من العمر 37 عاما، أن "الوقت يمر على الجميع". لكنه غير متأكد بعد من خطواته القادمة، رغم أنه كشف عن بعض أحلامه المهنية.

ويعد ميسي عنصرا أساسيا في هجوم إنتر ميامي هذا الموسم، إلا أن الإصابات أعاقت قدرته على المشاركة الكاملة في الموسم، حيث تولى زملاؤه مسؤولية دفع الفريق إلى صدارة المؤتمر الشرقي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1852653125724778699

"لا أعتقد أنني أريد أن أصبح مدربا"

اعترف ميسي قائلا "لا أعتقد أنني أريد أن أكون مدربا بعد اعتزالي، لكنني لست متأكدا مما أريد أن أفعله في المستقبل".

ويستمر عقد ميسي مع النادي الأميركي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2025، وهناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان سيستمر في إنتر ميامي أم سينتقل إلى مكان آخر أو سيعتزل اللعب.

وتمسك الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات بخطه المتمثل في الاستمتاع والعيش في الوقت الحاضر "أقدر الآن أكثر بكثير من ذي قبل كل ما أفعله يوميا، لذلك الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو اللعب والتدريب والاستمتاع بنفسي".

وأضاف نجم برشلونة السابق "لم أفكر في الأمر ولا أريد أن أفكر فيه أيضا. أريد الاستمرار في الاستمتاع بما أقوم به. لقد اتخذت خطوة مهمة لترك أوروبا ورائي. لا أريد أن أفكر في الخطوة التالية، أريد أن أستمتع بأكثر ما أحبه، وهو اللعب، إنها وظيفة أحبها، وأنا محظوظ لأنني لا أعرف ما سأفعله، أحب كل ما يتعلق بكرة القدم، وأحب أن أكون مع الأطفال، وأحب التدريس. وأوضح "أنا أيضا مدير رياضي، لكن لا أعرف إلى أين سأذهب".

ميسي يتحدث عن كأس العالم 2026

وتحدث البولغا أيضا عن المشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصرح "حقيقة لا أعرف، لقد سُئلت عدة مرات، خاصة في الأرجنتين. أتمنى أن أحظى بنهاية موسم جيدة ثم بفترة تحضيرية رائعة، وهو ما لم أحظ به في الموسم الماضي بسبب كثرة التنقلات والسفر".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء تحدث دائما في كرة القدم. لا يزال الطريق طويلا، لذا فأنا لا أفكر كثيرا في الأمر. سأعيش يوما بيوم دون التفكير كثيرا في المستقبل".