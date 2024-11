تحدث مدرب إنتر ميامي، جيراردو مارتينو، عن الشائعات التي تربط نيمار بالنادي وأصرّ على أن الصفقة سيكون من المستحيل التفاوض عليها حاليا نظرا لقواعد الدوري الأميركي لكرة القدم والقيود على الرواتب.

وقد ارتبط اسم نيمار، الذي ينتهي عقده مع الهلال السعودي في صيف 2025، بالانتقال إلى ميامي منذ أن تعاقد النادي مع زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس العام الماضي.

وذكر موقع "إيه إس بي إن" أن مارتينو الذي سبق له تدريب نيمار في برشلونة صرح للصحفيين أمس الجمعة "ما لا أستطيع تخيله هو كيف سيتم تنفيذ ذلك إذا لم تجعل رابطة الدوري قضية الرواتب أكثر مرونة".

وأضاف "الحقيقة هي أن القواعد صارمة ولا يمكن كسرها، ما لم يقرر الدوري الأميركي لكرة القدم التغيير".

Inter Miami coach Gerardo Martino said speculation about Neymar joining Inter Miami is just that — speculation.

He added there’d likely need a change in MLS salary rules to be a real possibility.@PaulTenorio has more:https://t.co/hnhxJS8sT9 pic.twitter.com/ECcdfLSgaw

