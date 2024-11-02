كين ومرموش يواصلان التألق في الدوري الألماني

تابع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين هوايته التهديفية وقاد فريقه بايرن ميونخ إلى مواصلة صحوته المحلية والانفراد بالصدارة ولو مؤقتا بتسجيله ثنائية في ثلاثية الفوز على ضيفه أونيون برلين 3-0 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وفرض كين نفسه نجما للمباراة بمساهمته الفعالة بثنائية رافعا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش، وصناعته الهدف الثاني للدولي الفرنسي كينغسلي كومان.

ومنح كين التقدم لبايرن ميونخ من ركلة جزاء إثر عرقلة الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من قبل المدافع بينيديكت هوليرباخ (15)، وصنع الثاني عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس فهيأها إلى كومان داخل المنطقة؛ حيث انفرد بحارس المرمى الدولي الدانماركي فريديريك رونو ولعبها على يمينه في الزاوية البعيدة (43).

وعزز كين بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما أعاد له كومان الهدية برأسية من مسافة قريبة تابعها بيسراه على يسار الحارس رونو (51).

وواصل بايرن ميونخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثالث تواليا عقب تعادلين متتاليين أمام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.

وهو الفوز السابع للعملاق البافاري في البوندسليغا هذا الموسم، فانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند لاحقا في قمة المرحلة.

ووجه النادي البافاري إنذارا شديد اللهجة إلى بنفيكا البرتغالي ضيفه الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل بايرن ميونخ في وضع حد لهزيمتين متتاليتين في المسابقة القارية العريقة أمام مضيفيه أستون فيلا الإنجليزي 0-1 وبرشلونة الإسباني 1-4، وتحقيق الفوز الثاني بعد الأول الكاسح على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 9-2.

مرموش يقود فرانكفورت لفوز كبير

واستغل أينتراخت فرانكفورت سقوط باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه شتوتغارت الجمعة في افتتاح المرحلة واستعاد منه المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم 7-2 في مباراة واصل خلالها الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيله هدفا وصناعة هدفين.

صنع الهدفين الأول للفرنسي هوغو إيكيتيكي (18) والسادس للتركي تشان يلماز أوزون (69)، وسجل الثاني في الدقيقة 18 رافعا رصيده إلى 10 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وضرب فرانكفورت بقوة في نصف الساعة الأولى بتسجيل رباعية نظيفة تناوب عليها إيكيتيكي (9) ومرموش (18) وأنسغار كناوف (20) وناثانيال براون (32).

وقلَّص الهولندي داني دي فيت الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول (35)، وحذا حذوه زميله فيليب هوفمان بتسجيله الهدف الثاني لبوخوم مطلع الشوط الثاني (51)، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية تناوب عليها محمود داود (61) بتمريرة من الدولي التونسي إلياس السخيري وأوزون (69) وإيكيتيكي (69).

وحقق الوافد الجديد هولشتاين كيل فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هايدنهايم بهدف وحيد سجله باتريك إيراس في الدقيقة 28.

وتعادل فولفسبورغ مع أوغسبورغ بهدف للدولي الجزائري محمد عمورة (82) مقابل هدف لفيليب تييرتس (34).

وخسر هوفنهايم أمام ضيفه سانت باولي بهدفين نظيفين سجلهما الإنجليزي أولادابو أفولايان (20) والدانماركي أندرياس نيلسن ألبيرس (90+4).

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي فرايبورغ مع ماينتس، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع فيردر بريمن.