صلاح يكسر رقم فاولر ويصبح الهداف التاريخي لليفربول بالبريميرليغ

سجل محمد صلاح هدفا رائعا ليكلل انتفاضة ليفربول في الفوز 2-1 -اليوم السبت- على برايتون آند هوف ألبيون ويتصدر فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

وبدأ برايتون المباراة بقوة وتقدم في النتيجة عن جدارة في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من التركي الدولي فردي كادي أوغلو.

وواجه ليفربول صعوبة في تشكيل خطورة تذكر على مرمى برايتون بالشوط الأول لكنه بدا أفضل حالا في الثاني وأدرك التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 69 قبل أن يكمل صلاح انتفاضة فريقه بعد 3 دقائق من تسديدة معتادة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

وبهذا الهدف، تخطى النجم المصري أسطورة الريدز السابقة روبي فاولو، وأصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 164 كما بات يحتل المركز الثامن في قائمة هدافي البريميرليغ على مر العصور.

وهذه قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليغ:

آلان شيرر: 260 هدفا

هاري كين: 213 هدفا

واين روني: 208 أهداف

آندي كول: 187 هدفا

سيرجيو أغويرو: 184 هدفا

فرانك لامبارد: 177 هدفا

تيري هنري: 175 هدفا

محمد صلاح: 164 هدفا

روبي فاولر: 163 هدفا

جيرمين ديفو: 162 هدفا

ليفربول يعود إلى القمة

وبعد خسارة منافسيه أرسنال ومانشستر سيتي، عاد ليفربول إلى القمة على حساب حامل اللقب بفارق 6 نقاط أمام نوتنغهام فورست ثالث الترتيب و7 نقاط أمام أرسنال.

وحقق بورنموث فوزا مفاجئا 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب، ووضع حدا لسلسلة من 32 مباراة بلا هزيمة للسيتي بالدوري الممتاز.

وتسببت الهزيمة في تراجع السيتي -بقيادة بيب غوارديولا الذي لم يخسر بالدوري منذ هزيمته صفر-1 أمام أستون فيلا في السادس من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي- إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد 10 مباريات، بينما صعد بورنموث بقيادة المدرب أندوني إيراولا، الذي خسر أمام السيتي في 14 مباراة سابقة جمعتهما في الدوري بنتيجة إجمالية 45-7، إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد أول انتصار في تاريخه على السيتي.

نيوكاسل يوجه صفعة لآمال أرسنال

سجل ألكسندر إيساك هدفا مبكرا من ضربة رأس ليقود نيوكاسل للفوز 1-صفر على ضيفه أرسنال ليحقق أول انتصار في 6 مباريات بالدوري الممتاز، موجها صفعة لآمال فريق المدرب ميكل أرتيتا في المنافسة على اللقب.

ولا يزال أرسنال ثالثا برصيد 18 نقطة، بينما تقدم نيوكاسل إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة. وأحرز إيساك هدفه الثالث بالدوري هذا الموسم في الدقيقة 12 مستغلا عرضية دقيقة من أنتوني جوردن ليحولها اللاعب السويدي البالغ عمره 25 عاما برأسه إلى داخل الشباك.

وبهذا يخسر أرسنال مباراتين على التوالي خارج ملعبه لأول مرة منذ مايو/أيار 2022.