بيان "يويفا" بشأن الكرة الذهبية وفينيسيوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -السبت- أن التصريحات المنسوبة إلى رئيسه ألكسندر تشيفرين، والتي برر فيها عدم منح جائزة الكرة الذهبية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، كاذبة.

واحتفظ "يويفا" بحق اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في نشر هذه التصريحات المزعومة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مصادر من أعلى هيئة لكرة القدم الأوروبية قالت "ننفي نفيا قاطعا الادعاءات المتداولة بشأن تعليقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نتائج حفل الكرة الذهبية. لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو رئيسه أي تصريحات أو تعليقات بشأن نتائج اختيار الجوائز؛ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".

وحذر "يويفا" أنه قد يتخذ "إجراءات قانونية ضد أي طرف متورط في نشر هذه التصريحات الكاذبة".

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات نسبت إلى رئيس يويفا تقول "رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، يدعم رودري في فوزه بالكرة الذهبية، يجب عليهم مراجعة موسم فينيسيوس بأنفسهم لمعرفة ما يفعله مع الحكام واللاعبين والجماهير في كل مباراة. لاعب خط الوسط المدافع الذي لم يخسر في 72 مباراة، صنع أهدافًا أكثر من فينيسيوس".

🚨UEFA President, Aleksander Ceferin backs Rodri on his Ballon’dOr win 🗣️: "They should review Vinícius’s season themselves to see what he does with referees, players, and fans in every match. A holding midfielder who hasn’t lost in 72 matches, created more goals than Vinícius,… pic.twitter.com/FHn09IG1l4 — Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) November 2, 2024

وكان فينيسيوس المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب من مجلة فرانس فوتبول في الفترة التي سبقت حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المجلة الاثنين الماضي.

لكن قبل ساعات فقط من الحفل الضخم الذي أقيم في باريس بحضور نجوم كبار، تبين أن البرازيلي لن يحصل على الجائزة المرموقة التي ذهبت بدلا من ذلك إلى رودري لاعب وسط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وقاطع الفريق الملكي الحفل احتجاجا على عدم حصول مهاجمه على الجائزة الذي يعتقد أنها فقدت مصداقيتها منذ تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلة "فرانس فوتبول".

وقال ريال مدريد في بيان الاثنين الماضي "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس ليكون الفائز، فإن المعايير عينها يجب أن تختار كارفاخال. وإذ إن الأمر لم يكن كذلك، فمن الواضح أن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون موجودا حيث لا يحظى بالاحترام".

كذلك انتقدت الصحف الإسبانية سلوك الريال بعد تتويج لاعب الوسط رودري، أفضل لاعب في كأس أوروبا 2024 التي أحرزها "لا روخا"، وبطل إنجلترا مع مانشستر سيتي.

وكتبت صحيفة "ماركا" المعروفة بتأييدها للريال "لا تليق هذه التمثيلية بأكبر ناد في العالم"، مشيرة إلى أن صاحب الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب دوري أبطال أوروبا لا يحترم نشيده الخاص الذي يدعو لاعبيه إلى "المصافحة (للخصوم) حتى عندما تخسر".