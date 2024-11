بيان "يويفا" بشأن الكرة الذهبية وفينيسيوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -السبت- أن التصريحات المنسوبة إلى رئيسه ألكسندر تشيفرين، والتي برر فيها عدم منح جائزة الكرة الذهبية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، كاذبة.

واحتفظ "يويفا" بحق اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في نشر هذه التصريحات المزعومة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مصادر من أعلى هيئة لكرة القدم الأوروبية قالت "ننفي نفيا قاطعا الادعاءات المتداولة بشأن تعليقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نتائج حفل الكرة الذهبية. لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو رئيسه أي تصريحات أو تعليقات بشأن نتائج اختيار الجوائز؛ هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".

وحذر "يويفا" أنه قد يتخذ "إجراءات قانونية ضد أي طرف متورط في نشر هذه التصريحات الكاذبة".

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات نسبت إلى رئيس يويفا تقول "رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، يدعم رودري في فوزه بالكرة الذهبية، يجب عليهم مراجعة موسم فينيسيوس بأنفسهم لمعرفة ما يفعله مع الحكام واللاعبين والجماهير في كل مباراة. لاعب خط الوسط المدافع الذي لم يخسر في 72 مباراة، صنع أهدافًا أكثر من فينيسيوس".

🚨UEFA President, Aleksander Ceferin backs Rodri on his Ballon’dOr win 🗣️: "They should review Vinícius’s season themselves to see what he does with referees, players, and fans in every match. A holding midfielder who hasn’t lost in 72 matches, created more goals than Vinícius,… pic.twitter.com/FHn09IG1l4

— Troll Football (parody) (@Troll_Futballl) November 2, 2024