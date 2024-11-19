موعد مباراة الإمارات ضد قطر في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تسعى قطر للثأر كرويا من خسارتها أمام الإمارات، عندما تواجهها بأبو ظبي في المجموعة الأولى، ضمن الجولة السادسة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وتحتل الإمارات المركز الثالث (7) بفارق الأهداف عن قطر، مقابل 13 لإيران المحلّقة في الصدارة، و10 لأوزبكستان التي خسرت في الرمق الأخير أمام قطر 2-3.

وحققت الإمارات الفوز على قطر ذهابا في الدوحة 3-1، وكان الأول في أرض جارتها الخليجية منذ 2001، عندما هزمتها 2-1 في تصفيات كأس العالم أيضا.

ويدخل "الأبيض" القمة الخليجية منتشيا بفوزه على قرغيزستان 3-0، الذي أعقب 3 مباريات دون انتصار، بهزيمتين أمام إيران وأوزبكستان بنتيجة واحدة 0-1، وتعادل مع كوريا الشمالية 1-1.

موعد مباراة الإمارات وقطر والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الجاري في ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة (20:00) بتوقيت أبو ظبي.

وتُبَث المباراة عبر القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 1

Alkass Five HD

ويتفوق منتخب قطر في مواجهات المنتخبين، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 10 انتصارات للإمارات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وسيتنافس بعد ذلك الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع بكل مجموعة في الجولة الرابعة من التصفيات المكونة من 6 فرق.