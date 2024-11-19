"ليس لديك شرف".. انتقادات لقائد منتخب بولندا بسبب صورة مع رونالدو

رفض بيوتر زيلينسكي، لاعب منتخب بولندا، الاعتذار عن التقاط صورة له مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مباراة البلدين في دوري الأمم الأوروبية.

ومُني منتخب بولندا بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه البرتغالي بنتيجة 1-5 ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم، وهي مباراة سجل فيها "الدون" هدفين.

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وعقب نهاية المباراة حرص زيلينسكي وزميله نيكولا زاليفسكي على التوجه نحو رونالدو، وطلب التقاط صورة تذكارية معه، متجاهلين الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخب بلديهما.

وبسبب تلك الصورة تعرض زيلينسكي لاعب إنتر ميلان الإيطالي ونيكولا زاليفسكي لاعب روما لانتقادات شديدة، خاصة أن منتخب بولندا يقبع في المركز الأخير، ولم يحقق إلا انتصارا وحيدا في 5 مباريات بالنسخة الرابعة من البطولة.

COSA DE GOAT… Nicola Zalewski y Piotr Zieliński esperaron a Cristiano Ronaldo tras el partido entre Portugal – Polonia y le pidieron una foto a CR7. 📹 @Meczykipl pic.twitter.com/wceVozwbA5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2024

ووصلت الانتقادات إلى حد وصف زيلينسكي بأنه "ليس لديه شرف"، وفي الوقت نفسه قال جاسيك باك اللاعب السابق لمنتخب بولندا "خسرنا في السابق 1-5، لكن الآن الوضع مختلف، هزمنا بالنتيجة نفسها أمام البرتغال بعدها هل يجب عليّ أن أطلب صورة مع رونالدو الرجل الذي سجّل فينا؟ هل ليس لدينا شرف؟!".

وجاء رد زيلينسكي، الذي تقلّد شارة القيادة في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، بالقول "لقد خسرنا المباراة، ماذا عليّ أن أفعل؟ هل أختبئ في الزاوية؟ ذهبت إليه (كريستيانو) وطلبت منه صورة وهذا كل شيء، شعرت بالرغبة في فعل ذلك، ومن حقه (جاسيك باك) أن يعبّر عن رأيه الخاص، لكن لا أعتقد أني ارتكبت أي خطأ".

– Zdjęcie z Cristiano Ronaldo? Ani on, ani my nie mieliśmy z tym problemu. – Nie interesuje mnie to, co dzieje się w mediach i social mediach. Cristiano Ronaldo jest dla mnie jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Miałem ochotę zrobić sobie z nim zdjęcie i tyle. – Mam się… pic.twitter.com/1o0sIsXbDD — Meczyki.pl (@Meczykipl) November 17, 2024

وأضاف "لا يهمني ما يحدث في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالنسبة لي فإن كريستيانو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وأردت التقاط صورة معه، هذا كل شيء".

وانحاز ميكال بروبييرز، مدرب المنتخب البولندي، إلى لاعبيه ودافع عن حقهم في فعل الأشياء التي يرغبون بها.

وقال بروبييرز "دائما ما أقول للاعبين إذا كنتم تشعرون بالرغبة في القيام بشيء ما، فافعلوا ذلك قبل المباراة، لكن في النهاية نحن بشر وأحيانا ننسى ذلك".

وأضاف "لقد فشلنا مرة أخرى (بعد الخسارة)، لكننا نعرف ما يتوجب علينا فعله وكيف نلعب؟ هؤلاء اللاعبون شباب ويعيشون حياتهم كما يريدون".

وبعد الخسارة القاسية من البرتغال توقف رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط أبقته في آخر ترتيب المجموعة الأولى، ويحتاج رفاق ليفاندوفسكي إلى الفوز على أسكتلندا في مباراتهم الأخيرة، من أجل تفادي الهبوط إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية.