تذكروا أسماءهم جيدا.. 15 جوهرة في لاماسيا تبشر بمستقبل مشرق لبرشلونة

تمثل أكاديمية لاماسيا الخاصة ببرشلونة الإسباني منبعا لا ينضب للمواهب الكروية الصغيرة والشابة، وتعتمد عليها إدارة النادي الكتالوني في كثير من الأحيان لتعزيز الفريق الأول عبر تصعيد النجوم إليه خاصة في وقت الأزمات المالية والاقتصادية.

وقدمت لاماسيا للفريق في الوقت الراهن عددا من اللاعبين الصغار السن الذين أصبحوا العمود الفقري للفريق مثل لامين جمال وباو كوبارسي والمصاب مارك برنال (جميعهم في عمر 17 عاما) ومارك كاسادو (21 عاما) وهيكتور فورت (18 عاما)، وسبقهم في السنوات الأخيرة غافي (20 عاما) وفيرمين لوبيز (21 عاما) وغيرهم.

جميع هؤلاء النجوم يقدمون مستويات رائعة حاليا تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وتعول عليهم الجماهير بشكل قوي من أجل تحقيق الألقاب في نهاية موسم 2024-2025 وفي المستقبل أيضا.

وتنظر إدارة برشلونة بعين الرضا إلى المستوى الذي يقدمه هؤلاء اللاعبون مع الفريق الأول، لكن يتعين عليها ألا تتجاهل منجم لاماسيا الذي ما زال غنيا بالعديد من اللاعبين الآخرين المميزين القادرين على الظهور مع الكبار في أي وقت.

وفي ما يلي قائمة تضم 15 موهبة في لاماسيا ينتظرهم مستقبل كبير مع برشلونة، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: