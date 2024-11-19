تذكروا أسماءهم جيدا.. 15 جوهرة في لاماسيا تبشر بمستقبل مشرق لبرشلونة
تمثل أكاديمية لاماسيا الخاصة ببرشلونة الإسباني منبعا لا ينضب للمواهب الكروية الصغيرة والشابة، وتعتمد عليها إدارة النادي الكتالوني في كثير من الأحيان لتعزيز الفريق الأول عبر تصعيد النجوم إليه خاصة في وقت الأزمات المالية والاقتصادية.
وقدمت لاماسيا للفريق في الوقت الراهن عددا من اللاعبين الصغار السن الذين أصبحوا العمود الفقري للفريق مثل لامين جمال وباو كوبارسي والمصاب مارك برنال (جميعهم في عمر 17 عاما) ومارك كاسادو (21 عاما) وهيكتور فورت (18 عاما)، وسبقهم في السنوات الأخيرة غافي (20 عاما) وفيرمين لوبيز (21 عاما) وغيرهم.
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جميع هؤلاء النجوم يقدمون مستويات رائعة حاليا تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وتعول عليهم الجماهير بشكل قوي من أجل تحقيق الألقاب في نهاية موسم 2024-2025 وفي المستقبل أيضا.
وتنظر إدارة برشلونة بعين الرضا إلى المستوى الذي يقدمه هؤلاء اللاعبون مع الفريق الأول، لكن يتعين عليها ألا تتجاهل منجم لاماسيا الذي ما زال غنيا بالعديد من اللاعبين الآخرين المميزين القادرين على الظهور مع الكبار في أي وقت.
وفي ما يلي قائمة تضم 15 موهبة في لاماسيا ينتظرهم مستقبل كبير مع برشلونة، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:
- دييغو كوشين (18 عاما): يُعتبر مستقبلَ حراسة المرمى في برشلونة، تعرّض لإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وعند عودته استعاد مكانه حارسا أساسيا للفريق الرديف، وبفضل إمكانياته العالية استُدعي لمنتخب الولايات المتحدة، لذا فإن تصعيده إلى الفريق مسألة وقت ليس إلا، ويرتبط كوشين بعقد يمتد حتى عام 2028.
- آرون ياكوبيشفيلي (17 عاما): هو حارس مرمى متكامل يحمي عرين فريق تحت 18 عاما، دخل قائمة الفريق الأول بعد إصابة الألماني مارك أندريه تيرشتيغن، ولعب العديد من المباريات مع منتخب المجر تحت 19 عاما، ويمتد عقده حتى صيف 2025.
- أندريس كوينكا (17 عاما): الوحيد من بين اللاعبين الشباب الذين ظهروا مع الفريق الأول في الموسم الحالي حين شارك ضد يونغ بويز السويسري في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. يجيد قلب الدفاع الشاب التمركز الصحيح والتمرير، وبإمكانه أن يلعب في مركز الظهير أيضا، وقد استُدعي لتمثيل منتخب إسبانيا تحت 19 عاما، وصل كوينكا إلى برشلونة عام 2019 قادما من إشبيلية وعقده ساري حتى عام 2026.
- لاندري فاري (17): يشغل فاري مركز الظهير الأيمن وفي الوقت نفسه يجيد اللعب في قلب الدفاع، كما يتمتع بقوة بدنية، استثمر الإصابات ليرتقي إلى فريق الشباب ويقدّم نفسه على من مواهب لاماسيا القادمة بقوة لتعزيز برشلونة في المستقبل، تبقى عامان آخران في عقده الحالي الذي ينتهي في عام 2026.
- نيكو مارسيبار (16 عاما): قلب دفاع آخر يلعب بالقدم اليسرى، ويُنظر إليه على أنه أحد نجوم المستقبل في برشلونة، ومثّل مارسيبار منتخب الأرجنتين تحت 17 عاما في 5 مباريات دولية، ومؤخرا جدد عقده مع الفريق ضمن فئة الشباب حتى عام 2027.
- بابا كوروما (15 عاما): قلب دفاع ثالث في صغار برشلونة، قالت عنه "موندو ديبورتيفو" إنه يتمتع "بقوة بدنية مذهلة"، يمنح مدربه خيارات عديدة خاصة في المراكز الهجومية، لكنه بحاجة إلى تطوير بعض التفاصيل الفنية، ينتهي عقده خلال العام المقبل. يذكر أنه الأخ الأصغر للغيني أليكس موريبا لاعب برشلونة السابق.
- تشافي إسبارت (17 عاما): لاعب أساسي مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما، ويشبه إلى حد كبير طريقة لعب مارك كاسادو، رغم صغر سنه فإنه قائد فريق برشلونة تحت 19 عاما. يجيد اللعب في المحور، بالإضافة إلى براعته في شغل مركز الظهير الأيمن، لديه عقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2026، وقد استُدعي من قبل الألماني فليك للتدرب مع الفريق الأول.
- بيدرو رودريغيز (16 عاما): لاعب محوري آخر في ناشئي برشلونة يجمع بين الموهبة والذكاء في التعامل بالمواقف الدفاعية، ظهر مرتين مع فريق برشلونة الرديف، وغالبا ما يلعب مع فريق تحت 18 عاما. وصل رودريغيز إلى برشلونة عام 2019 قادما من غرناطة، وتشير كل التوقعات إلى أنه سيكون أحد نجوم الفريق الأول في المستقبل، وفق الصحيفة الكتالونية.
- جيل فرنانديز (16 عاما): يوجد اللاعب مع الفريق الأول خلال الفترة التحضيرية للموسم الجاري 2024-2025، ويُنظر إليه على أنه من المواهب العظيمة في لاماسيا، ضمّه فليك 6 مرات إلى قائمة برشلونة، ومع الفريق الرديف سجّل هدفين في 10 مباريات، في الصيف الماضي جدّد عقده حتى عام 2027.
- بيدرو فرنانديز (16 عاما): هو لاعب من أصول فلبينية، وانضم إلى برشلونة في عام 2022، يبرع في تنفيذ الركلات الحرة الثابتة، وسجل هدفين للفريق الرديف في دوري الشباب هذا الموسم، ومثّل منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، وعقده مع برشلونة سار حتى عام 2027.
- خوان هيرنانديز (17 عاما): لاعب موهوب في خط الوسط، ارتدى قميص الفريق الرديف في 6 مباريات بدوري الشباب ودائما ما يتم استدعاؤه لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما، انضم إلى برشلونة عام 2020 قادما من شباب ريال سرقسطة، وعقده ممتد حتى عام 2026.
- توني فرنانديز (16 عاما): سافر مع الفريق الأول إلى الولايات المتحدة في الصيف الماضي خلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي حتى قبل بلوغه سن 16 عاما. يتمتع بقدرات فنية عالية ولا يجد صعوبة في شغل أي من المراكز الهجومية، سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة في أول 4 مباريات مع الفريق الرديف، لكن الإصابة أبعدته عن الملاعب منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي. برشلونة أمّن لاعبه من إغراءات الأندية الأخرى وجدد عقده حتى عام 2027.
- أوسكار غيستاو (16 عاما): تقول عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنه وُلد هدّافا بالفطرة، وصاحب أرقام تهديفية رائعة مع فريق الشباب خاصة وأن لديه 3 أهداف في دوري الشباب، عقده مع برشلونة ممتد حتى عام 2027.
- أرناو براداس (18 عاما): يلعب بقدمه اليسرى وبإمكانه تشكيل الخطورة على المنافسين من الجناحين، لديه رصيد تهديفي رائع هذا الموسم في دوري الشباب حيث سجل 3 أهداف وصنع رابعا في 4 مباريات، ويبدو برشلونة بحاجة للتحرك سريعا من أجل تأمين بقاء نجمه الشاب على اعتبار أن عقده ينتهي في الصيف المقبل (2025).
- ساما نوموكو (16 عاما): جناح سريع جدا يلعب في لاماسيا منذ 8 أعوام، اللاعب ذو الأصول المالية تم استدعاؤه لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاما بعد أن سجل 4 أهداف مع لفريق برشلونة تحت 18 عاما، عقده مع برشلونة ساري المفعول حتى 2027.