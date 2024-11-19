فارق جوهري بين فليك وتشافي أحدث ثورة في برشلونة

منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025، وتحت قيادة المدرب الألماني الجديد هانسي فليك، يقدم برشلونة مستويات مبهرة على الصعيد المحلي والقاري، دفعت إلى التساؤل عن سر هذا التحول في مستوى الفريق مقارنة بما كان عليه في الموسم الماضي.

وحتى الآن، قاد فليك برشلونة في 17 مباراة بجميع البطولات، وحقق نتائج ممتازة، إذ فاز في 14 منها ( 11 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا) وخسر 3 فقط (2 في الليغا و1 في المسابقة القارية).

وبسبب هذه البداية المميزة خاصة في "الليغا"، ارتفعت حظوظ برشلونة في الفوز باللقب بعدما كانت معظم الترشيحات قبل أشهر تصب في صالح الغريم ريال مدريد، وفق ما تقول صحيفة "أس" الإسبانية.

وخلال شهرين ونصف الشهر فقط من انطلاق الموسم الجاري، تغيّرت وضعية برشلونة من فريق مهزوز ويعاني على صعيد النتائج في الفترة نفسها من الموسم الماضي، إلى فريق ينافس على البطولات بشكل حقيقي.

وتُرجع "أس" السبب الجوهري في تحول برشلونة إلى فريق أكثر قوة مما كان عليه مع تشافي إلى حرص فليك على اختيار أسلوب لعب يعتمد على الضغط العالي، مما سمح للفريق بفرض أسلوبه على المنافسين دفاعا وهجوما، وهو ما جعل الفريق عصيا على الهزيمة في غالب الوقت.

وتؤكد أن برشلونة بات أكثر صلابة وثباتا من الناحية الفنية والذهنية على النقيض مما كان عليه الحال في المواسم السابقة.

وتضيف "اللاعبون استجابوا بطريقة رائعة لأسلوب فليك في الشهور الثلاثة الأولى من الموسم، حيث يبدو الفريق منسجما في جميع الخطوط في وقت يغادر فيه جميع المنافسين ملعب مونتجويك معقل برشلونة بخسارة تكون ثقيلة في معظم الأحيان محليا وأوروبيا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة متقدما على ريال مدريد المنقوص من مباراة بفارق 6 نقاط، في حين يوجد بالمركز الخامس في المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وعليه تحوّل برشلونة من مرشح ثان إلى صاحب الحظ الأوفر للتتويج بالليغا وفقا "أس"، وكل ذلك بفضل الثقة التي غرسها فليك في لاعبي الفريق.

وأضافت الصحيفة المدريدية "لا شك في أن فليك ولاعبيه يصنعون التاريخ بهذه السلسلة الخالية من التعادل، لكنهم في الوقت نفسه يرسلون رسالة إلى منافسيهم مفادها: لقد عاد برشلونة، نحن متعطشون للمجد أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن سلسلة المباريات المتتالية لبرشلونة دون تعادل وصلت إلى 31 مواجهة بدأت مع تشافي أواخر الموسم الماضي، وأكملها فليك هذا الموسم، وتعود المرة الأخيرة التي خرج فيها الفريق بنقطة إلى مارس/آذار 2023 حين تعادل سلبيا مع أتلتيك بيلباو في الجولة الـ27 من الدوري.

وتوزعت المباريات الـ31 المتتالية التي لم يتعادل فيها برشلونة إلى 14 مع تشافي (11 في الدوري و3 في الأبطال) حيث فاز في 11 وخسر في 3، و17 مع فليك (13 في الدوري 4 بالأبطال) وتضمنت 14 انتصارا و3 هزائم.