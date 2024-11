الظاهرة رونالدو يخطط للاستعانة بغوارديولا في مهمة دولية

يخطط النجم البرازيلي المعتزل رونالدو نازاريو للتعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي في حال فوز الأول برئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن رونالدو يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة على رئاسة اتحاد الكرة البرازيلي، وقدّم وعدا بالتعاقد مع غوارديولا في عام 2026.

وتحيط الشكوك بمستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي، خاصة أن عقد المدرب الإسباني ينتهي مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025، في حين لم يرشح أي شيء بخصوص التوقيع على عقد جديد بين الطرفين، خاصة بعد رحيل صديقه المقرب تكسيكي بيغيريستين من منصب مدير كرة القدم في السيتي.

ويسعى رونالدو (48 عاما) إلى كتابة فصل جديد لمنتخب البرازيل عبر خطته بالتعاقد مع بيب، خاصة مع قناعاته المتزايدة بأن وجود مدرب كبير بحجم غوارديولا مطلوب لتغيير حظوظ الفريق الوطني الذي يعاني من تراجع كبير في النتائج بعد نهائيات كأس العالم 2022 التي ودعها من الدور ربع النهائي.

ومنذ ذلك الحين ودع منتخب البرازيل بطولة كوبا أميركا 2024 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من أوروغواي بركلات الترجيح بعد مستوى هزيل، كما خسر "السليساو" 4 مباريات وفاز في 5 فقط، وتعادل في اثنتين بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وبالتالي ينظر رونالدو إلى تحسين نتائج الفريق الوطني كواحد من أكبر تحدياته.

ومن أجل ذلك يحتاج رونالدو إلى الحصول على دعم كبير من الأندية البرازيلية، ولهذا يعد "الظاهرة" بالتعاقد مع غوارديولا الذي زامله في برشلونة الإسباني خلال موسم 1996-1997.

ويتولى غوارديولا (53 عاما) تدريب مانشستر سيتي منذ عام 2016، حيث يعيش مع الفريق للموسم التاسع على التوالي، وهي أكبر فترة يتولى فيها الإسباني تدريب فريق، فقد درب برشلونة 4 مواسم وأشرف كذلك على تدريب بايرن ميونخ 3 مواسم.

