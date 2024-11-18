إصابة نجم منتخب صربيا حين حاول تقليد احتفال رونالدو

تحولت لحظة استمتاع واحتفال لنجم منتخب صربيا أليكسا تيرزيتش في دوري الأمم الأوروبية عقب إحرازه هدف التعادل بمرمى سويسرا إلى حالة من الرعب والألم بعد فشله في تقليد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير.

وسجل تيرزيتش هدف التعادل في اللحظات الأخيرة لصربيا إذ انتزع النسور نقطة متأخرة من سويسرا في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

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وكان الصرب متأخرين 1-0 قبل اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أن وضع زكي أمدوني سويسرا في المقدمة في الدقيقة الـ78.

لكن ركلة ركنية متأخرة خاطئة للسويسريين سمحت للضيوف بشن هجمة مرتدة سريعة أنهاها تيرزيتش.

وسجل جناح نادي ريد بول سالزبورغ هدفا خاطفا في مرمى حارس سويسرا غريغور كوبل ليعادل النتيجة.

وأراد تيرزيتش الاستمتاع باللحظة والاحتفال أمام جماهير الفريق الضيف، لكن حماسته المفرطة تركته مستلقيا على الأرض متألمًا على ما يبدو.

وحاول تيرزيتش تقليد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "سييييوو"، لكنه أخطأ في توقيت قفزته في الهواء وسقط على الأرض في وضع غير مريح.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 تأثير الدون في كل مكان! هدف التعادل لصالح صربيا اليوم والاحتفال على طريقة الأسطورة كرستيانو رونالدو.

pic.twitter.com/OJ1UkHQR1o — عمرو (@bt3) November 15, 2024

وسقط لاعب فيورنتينا السابق على العشب واستلقى بجوار علم الزاوية، واستبدله مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش على الفور بساشا زدغيلار.

ولحسن الحظ، تمكن تيرزيتش من الوقوف على قدميه بعد الحادث، فبدا كأنه يبدد أي مخاوف بشأن تعرضه لإصابة خطرة أثناء الاحتفال.

وأبقت صربيا على آمالها في التقدم إلى الدور التالي، إذ تحتل المركز الثالث بـ5 نقاط، بفارق نقطتين فقط خلف الدانمارك التي خسرت 2-1 أمام إسبانيا المتصدرة.

وتختتم سويسرا دور المجموعات بمواجهة إسبانيا يوم الاثنين، بينما تحل الدانمارك ضيفة على صربيا.