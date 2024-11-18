رونالدو يطلب من النصر التعاقد مع محمد صلاح

يتطلع كريستيانو رونالدو للارتقاء بالدوري السعودي، ولتحقيق هذا الهدف يحاول استقدام لاعبين من المستوى الأول لرفع مستوى التنافسية وبلوغ مصاف الدوريات الكبرى.

ويعمل رونالدو سفيرا غير رسمي للمشروع السعودي لإقناع نخبة اللاعبين بالانضمام إلى دوري روشن للمحترفين.

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وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية أن رونالدو يدرك أنه إذا أراد رفع مستوى الدوري السعودي، فسيحتاج إلى إحاطة نفسه بنجوم من الصف الأول.

وأوضحت أن "الدون" طلب من إدارة نادي النصر بذل كل جهدهم للتعاقد مع محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول الصيف المقبل.

ووفقا لمصادر مقربة من النادي، تحدث البرتغالي شخصيا مع صلاح لضمه إلى النصر بعقد طويل الأمد.

ومنذ وصول رونالدو إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2023، أصبح الدوري السعودي قبلة للعديد من اللاعبين الكبار، لكن توقيع المصري قد يكون نقطة تحول، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن "التعاقد مع صلاح قد يكون نقطة تحول، إذ لن يقدم فقط جودة كروية، بل سيمثل أيضا تأثيرا إعلاميا وتجاريا هائلا في العالم العربي خاصة، إذ يعتبره الكثيرون أيقونة مصرية وعربية".

Salah 5 years later:

– 15 games

– 15 goals

– 6 Assists https://t.co/oBUvmNlWxK pic.twitter.com/XRxJDKHC1g — Auds☝️ (Fan) (@AudsleyLFC) September 6, 2024

ورغم أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، يواصل صلاح إثبات نفسه أنه أحد أكبر المهاجمين في العالم، إذ أحرز 8 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة في الـ11 مباراة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترى الصحيفة أن "المفاوضات لن تكون سهلة، وأنه على الرغم من أن عقد صلاح ينتهي في عام 2025، فإن ليفربول لا يبدو مستعدا للسماح له بالرحيل دون عرض يتجاوز 100 مليون يورو. وستكون القوة الاقتصادية للنصر ورغبة اللاعب في اكتشاف تحديات جديدة مفتاحيْن لإتمام الصفقة".

وتابعت "في ليفربول، فاز المصري بكل شيء بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وتغيير المشهد يمكن أن ينشط مسيرته".

وختمت "إذا تمت الصفقة، فسينضم صلاح إلى كوكبة من النجوم الذين اختاروا الدوري السعودي بما في ذلك كريم بنزيمة ونغولو كانتي ونيمار. بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فإن وصول المصري سيكون بمثابة إعلان نوايا، وتعزيز فريقه وتعزيز دوره قائدا في مشروع يسعى للتنافس مع الدوريات الكبرى في العالم".