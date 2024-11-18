رئيسة نادي بالميراس: لسنا عيادة طبية للتعاقد مع نيمار

استبعدت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس، إمكانية التعاقد مع لاعب الهلال السعودي نيمار بسبب المشاكل الصحية وتعدد إصابات الدولي البرازيلي.

وعلّقت بيريرا على شائعات انتقال مهاجم الهلال إلى بالميراس، في تصريحات نشرتها صفحة "فيفا سبورت" البرازيلية عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلة إن "نيمار لن يلعب مع بالميراس، هذا النادي ليس عيادة طبية. أريد لاعبين مستعدين للعب غدًا إذا طلب المدرب ذلك. لن نتعاقد مع لاعب غير قادر على النزول إلى الملعب".

وأضافت "نيمار لاعب عظيم، لكنه سيذهب إلى سانتوس. لا أعلم، عليك أن تسأل سانتوس، لكن لن يأتي إلى هنا. أريد الاستثمار في شخص يمكنه الاندماج على الفور، لاعب جاهز".

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, descarta uma possível contratação de Neymar para 2025 durante uma entrevista ao portal UOL Esporte: "O Palmeiras não é um departamento médico." Ela continuou, explicando sua posição: "Neymar é um grande jogador, mas ele vai para o… pic.twitter.com/tmz0gvwWzb — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) November 16, 2024

وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.

وتعرض نيمار دا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أبعدته عن الهلال منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لأكثر من عام كامل.

وبعدها عانى نيمار من إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ستبعده عن الملاعب من شهر إلى 6 أسابيع.

ورغم انضمام نيمار إلى الهلال في صيف 2023، فإنه حتى الآن لم يلعب بقميصه إلا 7 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وصنع 3.

وانتشرت تقارير متضاربة عن نية الهلال السعودي فسخ عقد نيمار.

وذكرت صحيفة "غلوبو" أن فريق سانتوس سيجتمع مع والد نيمار الأسبوع القادم لمناقشة احتمال عودته.

وتابعت أن المفاوضات ستعتمد اعتمادا كبيرا على احتمال فسخ نيمار عقده مع الهلال.

وأوضحت أن فسخ نيمار عقده مع الهلال صعب جدا لأن عقده كبير ماليا ولأنه لاعب ناجح على المستوى التسويقي. وختمت الصحيفة أن "سانتوس لم يقدم عرضا رسميا بعد، ولكن سيفعل كل شيء ممكن لجلب نيمار وقد جهزوا عقدا ماديا كبيرا".