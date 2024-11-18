ديشامب: مبابي يمر بوضع معقد

اعتبر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي يمر "بوضع معقد"، وأنه مقتنع بأنه سيستعيد أفضل مستوياته.

ويغيب مبابي (25 عاما) عن صفوف منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي، رغم جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، وقد أثار ذلك ضجة واسعة في أوساط وسائل الإعلام الفرنسية.

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واعترف المدرب الفرنسي، في تصريح عبر برنامج "تيليفوت" بثته قناة "تي إف 1" أمس الأحد، أن مهاجم ريال مدريد يمر "بوضع معقد وأكثر صعوبة"، وقال "ليس لدي أي سبب للتفكير بطريقة أخرى".

وتحدث ديشان عن الصعوبات التي يواجهها الرياضيون الحاليون، مع زيادة المطالب والضغط المتزايد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبرأيه، فإن ذلك يمكن أن ينتهي إلى ما سماه بحالة من الهشاشة النفسية.

وقال "لا أعلم إذا كان مبابي يعاني من الاكتئاب، ولكن من المؤكد أن الحالة الذهنية تؤثر كثيرا على أداء أي لاعب".

وأضاف ديشامب "كيليان شخص شجاع ويواجه مرحلة صعبة ويعاني من حالة مزاجية غير جيدة، لكن هذا لا يقلل من قيمة ما حققه في مسيرته، حتى إن كان أداؤه أقل كفاءة في 2024".

وردًّا على سؤال عن الجدل الدائر حول المركز المثالي للاعب، أجاب أنه على الرغم من تعرضه لانتقادات في فرنسا لعدم وضعه في مركز مهاجم فإنه فضل استخدامه كرأس حربة.

وقال "بإمكانكم القول إنني مجنون لإشراك مبابي في مركز رأس الحربة، لكن مدربيه في آخر ناديين اعتمدوا عليه في هذا المركز، لذا أنا فخور بعملي".

وتراجع مستوى بطل العالم 2018، فكانت مشاركته محبطة بكأس أوروبا 20204 وبدا شبحا خلال خسارتين قاسيتين لريال، أمام غريمه برشلونة بالدوري المحلي برباعية نظيفة ثم ميلان الإيطالي 1-3 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.