هكذا يتأهل السودان وليبيا وموريتانيا إلى كأس أفريقيا 2025

تترقب الجماهير العربية نتائج مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، في ظل وجود منتخبات عربية ما زالت تنافس على حجز مكان لها في النسخة التي يستضيفها المغرب.

وحتى الآن ضمنت 19 منتخبا المشاركة في النسخة الـ35 من البطولة، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، منها 5 منتخبات عربية: المغرب (الدولة المضيفة) ومصر وتونس والجزائر وجزر القمر.

🚨 تحديد المواعيد 🚨 🏆 كأس الأمم الإفريقية 2025

📍المغرب

📆 المباراة الافتتاحية: 21 ديسمبر 2025

📆 المباراة النهائية: 18 يناير 2026 pic.twitter.com/9jmEk6hl4k — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 21, 2024

ويبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للتنافس على البطاقات الخمس المتبقية، وبالإمكان زيادة التمثيل العربي في البطولة، مع وجود 3 منتخبات أخرى ما زالت آمالها قائمة في التأهل، وهي ليبيا والسودان وموريتانيا.

وتختلف حظوظ كل منتخب عن الآخر، فمصير التأهل إلى النهائيات مرهون بأقدام لاعبي السودان، في حين يتعين على ليبيا وموريتانيا تحقيق الانتصار وانتظار نتائج المباريات الأخرى في مجموعتيهما.

وفي السطور التالية، نقدم نظرة تفصيلية على حظوظ منتخبات السودان وليبيا وموريتانيا في بلوغ كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب السودان

تعرض منتخب السودان لهزيمة مدوية أمام النيجر 0-4 في الجولة الخامسة من التصفيات، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط أبقته في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة.

على الرغم من ذلك، فما زال أمر حسم التأهل في أقدام لاعبي منتخب "صقور الجديان"، الذي يحتاج إلى نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد أنغولا المقررة غدا الاثنين، بغض النظر عن نتيجة مباراة غانا والنيجر.

خسارة عريضة أمام النيجر تؤجل تأهل السودان لكأس أمم أفريقيا تأجل تأهل منتخب السودان إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد هزيمته الثقيلة أمام النيجر برباعية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات. وكان المنتخب السوداني بحاجة إلى التعادل لضمان التأهل، لكن تلقيه ثلاثة أهداف في… pic.twitter.com/CEz6PK9VZ1 — أخبار النيجر (@Nigerenarabe) November 14, 2024

أما في حال خسارة منتخب السودان، فإنه سينتظر تعثر النيجر بنتيجة التعادل على الأقل، على اعتبار أن المواجهات المباشرة تصب في صالح النيجر (4-1 في المباراتين).

وتأهل منتخب أنغولا إلى النهائيات بعدما ضمن صدارة المجموعة السادسة وفي رصيده 13 نقطة، في حين يأتي السودان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والنيجر في المركز الثالث 4 نقاط، بينما فشل منتخب غانا رسميا في بلوغ كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ غيابه عن نسخة عام 2004، وفي رصيده حاليا 3 نقاط.

منتخب ليبيا

أحيا "فرسان المتوسط" آمالهم في التأهل إلى النهائيات بعد الفوز الشاق على أرض رواندا بهدف وحيد سجله فهد المسماري قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليرفع الليبيون رصيدهم إلى 4 نقاط أبقتهم في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وتوالت الأخبار السعيدة على الليبيين بعد تعادل نيجيريا التي ضمنت تأهلها بالفعل إلى كأس أفريقيا مع مضيفتها بنين (1-1)، ليصبح في رصيد بنين 7 نقاط ورواندا 5 نقاط، بينما تحلّق "النسور الخضراء" في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وعليه يتعين على أبناء المدرب ناصر الخضيري تحقيق أقصى استفادة ممكنة من استضافة بنين في المباراة الأخيرة غدا الاثنين، والفوز عليها بفارق هدفين على اعتبار أن ليبيا خسرت أمام الفريق نفسه في الجولة الثانية 1-2، مع انتظار تعثر رواندا أمام نيجيريا ولو بالتعادل.

أما في حال فوز رواندا على مضيفتها نيجيريا بأي نتيجة فسيتبخر الحلم الليبي ببلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه.

منتخب موريتانيا

بعد تعادله خارجيا في الجولة الماضية أمام بوتسوانا 1-1، يستقبل منتخب موريتانيا نظيره من الرأس الأخضر (كاب فيردي) الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية، وذلك على ملعب الشيخ ولد بيديا في العاصمة نواكشوط.

تسديدة لا تُصد ولا تُرد 🚀 أبو بكاري كويتا يعرف جيداً طريقة تسجيل الأهداف المذهلة 🇲🇷😏#AFCONQ2025

pic.twitter.com/A644dwnE75 — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 16, 2024

ويملك منتخب "المرابطون" في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة، وهو نفس رصيد ضيفه في المباراة القادمة، في حين يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الصدارة فضمنها المنتخب المصري المتأهل سلفا إلى النهائيات برصيد 13 نقطة.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يحتاج منتخب موريتانيا إلى الفوز ولا شيء غيره على الرأس الأخضر مع انتظار هدية من مصر تتمثل في إلحاق الهزيمة ببوتسوانا.

في هذه الحالة سيتساوى "المرابطون" مع بوتسوانا برصيد النقاط (7) لكن نتيجة المواجهات المباشرة تميل لموريتانيا الفائزة بنتيجة 2-1 بنتيجة مباراتي الجولتين الأولى والخامسة.

المقعدان الأخيران

سيكون الصراع على البطاقتين المتبقيتين خاصا بفرق المجموعتين الثامنة والتاسعة، وفيهما ضمِن منتخبا جمهورية الكونغو ومالي التأهل إلى النهائيات.

وانحسر السباق على المركز الثاني في المجموعة الثامنة بين منتخبي غينيا (9 نقاط) وتنزانيا (7 نقاط)، أما الصراع في التاسعة فسيكون بين موزمبيق (8 نقاط) وغينيا بيساو (5 نقاط).

ويستقبل منتخب تنزانيا نظيره الغيني يوم الثلاثاء المقبل، وفي اليوم نفسه يحل منتخب موزمبيق ضيفا على غينيا بيساو في مواجهتين حاسمتين بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025: