عقوبة قاسية على بينتانكور بسبب إهانته سون زميله في توتنهام
عوقب الأوروغوياني رودريغو بينتانكور، لاعب توتنهام الإنجليزي، بالإيقاف لـ7 مباريات، اليوم الاثنين، وذلك لإدلائه بتصريحات مسيئة ضد الكوريين الجنوبيين في ما يتعلق بزميله بالفريق سون هيونغ مين.
وذكر الاتحاد الإنجليزي -في بيان- أن لجنة مستقلة غرمت اللاعب 100 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار).
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وخلال ظهور بينتانكور في برنامج تلفزيوني أوروغوياني يونيو/حزيران الماضي، طُلب منه قميص أحد لاعبي توتنهام، فأجاب : "سوني؟"، وأضاف من الممكن أن يكون قميص ابن عم سوني أيضا لأنهم "تقريبا يشبهون بعضهم بعضا كثيرا".
واعتذر بينتانكور لسون على إنستغرام، وقال إنها "كانت مزحة سيئة للغاية" وإنه لن يقلل من احترامه أو يؤذيه أبدا.
ووُجه الاتهام له من قبل الاتحاد الإنجليزي في سبتمبر/أيلول، لأنه يرى أن اللاعب "تصرف بطريقة غير ملائمة أو استخدم كلمات مسيئة أو مهينة أو أساء إلى سمعة اللعبة أو كل هذه الأمور مجتمعة".
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن ذلك يشكل خرقا مشددا، لأنه تضمن "إشارة إلى الجنسية أو العرق أو الأصل العرقي أو كل هذه الأمور مجتمعة".