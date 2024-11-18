عقوبة قاسية على بينتانكور بسبب إهانته سون زميله في توتنهام

عوقب الأورغوياني رودريغو بينتانكور، لاعب توتنهام الإنجليزي، بالإيقاف لـ7 مباريات، اليوم الاثنين للإدلاء بتصريحات مسيئة ضد الكوريين الجنوبيين فيما يتعلق بتصريحاته حول زميله بالفريق سون هيونغ مين.

وذكر الاتحاد الإنجليزي -في بيان- أن لجنة مستقلة غرمت اللاعب 100 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار).

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وخلال ظهور بينتانكور في برنامج تلفزيوني أوروغوياني في يونيو/حزيران الماضي، طلب منه قميص أحد لاعبي توتنهام، فأجاب :"سوني؟" وأضاف من الممكن أن يكون قميص إبن عم سوني أيضا لأن "تقريبا هم يشبهون بعضهم البعض كثيرا".

واعتذر بينتانكور لسون على "إنستغرام"، وقال إنها "كانت مزحة سيئة للغاية" وأنه لن يقلل من احترامه أو يؤذيه أبدا.

ووجه الاتهام له من قبل الاتحاد الإنجليزي في سبتمبر/أيلول لأنه يزعم أنه "تصرف بطريقة غير ملائمة أو استخدم كلمات مسيئة أو مهينة أوأساء إلى سمعة اللعبة أو كل هذه الأمور مجتمعة".

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن ذلك يشكل خرقا مشددا لأنه تضمن "إشارة إلى الجنسية أوالعرق أو الأصل العرقي أو كل هذه الأمور مجتمعة".