8 لاعبين خارج حسابات أموريم مدرب مانشستر يونايتد

أخبر روبن أموريم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد إدارة النادي بأسماء اللاعبين الثمانية الذين يجب استبعادهم من الفريق في إطار مشروعه لإعادة الشياطين الحمر إلى المنافسة على الألقاب.

وقال الصحفي في موقع "تولك سبورت" أليكس كروك إن جزءًا كبيرا من الفريق يجب أن يغادر في أقرب وقت ممكن لضمان تقدم النادي تحت قيادة أموريم.

وبينما تنتهي عقود جوني إيفانز وهاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وكريستيان إريكسن الصيف المقبل، يعتقد كروك أن لوك شو وأنتوني وكاسيميرو وجوشوا زيركزي يجب أن يرحلوا في أقرب وقت لإفساح المجال للتعاقدات المستقبلية.

موقع "غي في مي سبورت" أوضح أن أموريم سيقود أول جلسة تدريب له يوم الاثنين، وسيعلن عن التوقعات الحالية للفريق.

وكما اقترح كروك، فإن كاسيميرو هو اسم رئيسي، ورغم أنه أظهر أحيانًا صفات مفيدة حتى الآن هذا الموسم، وخاصة تحت قيادة المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، فإنه يجب تسريحه قريبًا نظرا لتدهور حالته البدنية.

وكان البرازيلي أكثر لاعب ارتكابا للأخطاء حتى الآن بالدوري الإنجليزي، متساويا مع كل من دييغو كارلوس مدافع أستون فيلا، وتريفوه تشالوباه لاعب كريستال بالاس، وإيثان بينوك لاعب برينتفورد.

كما انتقد كروك الثنائي لوك شو وجوشوا زيركزي، حيث تتزايد مخاوف الأول بشأن لياقته البدنية بشكل كبير، في حين فشل الأخير في تبرير سعره البالغ 46 مليون دولار، إذ سجل هدفا واحدا فقط في 17 مباراة في جميع المسابقات.

بدوره أصبح أنتوني بالفعل قاب قوسين من الرحيل عن أولد ترافورد، ويعتقد كروك أن هذا قد يحدث في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني المقبل، وأن "الانتقال على سبيل الإعارة إلى الدوري الهولندي أو موطنه البرازيل" هو المقترح الأكثر ترجيحا حاليا. كما يمكن تضمين اللاعب في خطط صفقة تبادلية مع لاعب فلامينغو الشاب لوران.

وأشارت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن البرازيلي غير سعيد بالدقائق الممنوحة له حتى الآن هذا الموسم.

فيما يلي لاعبو مانشستر يونايتد الذين تنتهي عقودهم في 2025:

حراسة المرمى: توم هيتون

توم هيتون الدفاع: هاري ماغواير و فيكتور ليندلوف وجوني إيفانز