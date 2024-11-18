هالاند يحقق أرقاما قياسية تجعله الأعلى راتبا في البريميرليغ

لم يتوقف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن تحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي صيف عام 2022، ليقترب من الحصول على مكافأة كبرى من إدارة ناديه تتمثل في منحه عقدا جديدا يجعله اللاعب الأغلى دخلا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويخطط السيتي (حامل لقب الدوري الإنجليزي) لتوقيع عقد جديد مع هالاند يبقيه في صفوفه حتى صيف عام 2029 على الأقل.

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وتثق إدارة النادي الإنجليزي في أن هالاند سيوقع على العقد الجديد، خاصة أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ مدة، وعليه سيمدد بقاء المهاجم النرويجي مع ناديه الحالي لمدة عامين إضافيين، بحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

كما سيتقاضى بموجب العقد المحسّن أجرا أسبوعيا يصل إلى 600 ألف يورو، وهو رقم يتجاوز ما يحصل عليه زميله البلجيكي كيفن دي بروين، والذي يصل إلى 480 ألف يورو أسبوعيا.

وفي حال وقّع هالاند على العقد الجديد سيصبح من بين اللاعبين الأعلى أجرا في أوروبا أيضا، إذ يتصدر هذه القائمة الهولندي فرينكي دي يونغ الذي يدفع له برشلونة الإسباني راتبا أسبوعيا بحدود 700 ألف يورو.

وبشأن البنود الجديدة تلقت إدارة "السيتزنز" ردا إيجابيا من البرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند المرتبط مع بطل الدوري الإنجليزي بموجب عقده الحالي حتى صيف عام 2027 ويتقاضى من خلاله 450 ألف يورو أسبوعيا.

وأشارت "ميرور" إلى عقبة وحيدة تقف في وجه التمديد وهي قيمة الشرط الجزائي، بحيث يريد مانشستر سيتي التخلي عن هذا الشرط، لكن وكيل هالاند يصر على بقائه.

وأوضحت أن الحل المحتمل سيكون بزيادة الشرط الجزائي ليصل إلى 240 مليون يورو، وهو ما يؤكد ارتفاع القيمة السوقية لهالاند بشكل متزايد، علما بأن قيمة الشرط الحالي تصل إلى 180 مليون يورو.

أرقام هالاند

ويُنظر إلى هالاند على أنه واحد من أفضل الهدافين في العالم حاليا وربما أفضلهم، فأرقامه تتحدث عن نفسها بعدما سجل 105 أهداف في 114 مباراة في جميع البطولات منذ وصوله إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بينها 75 هدفا في 77 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد هالاند توهجه هذا الأسبوع على الصعيد الدولي هذه المرة بعدما قاد منتخب بلاده للصعود إلى المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل المهاجم الفتاك 3 أهداف في مرمى كازاخستان في المباراة التي انتهت بفوز النرويج 5-1 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المستوى الثاني، وهي الثلاثية الثالثة له هذا الموسم مع النادي والمنتخب ليرفع حصيلته من "الهاتريك" طوال مسيرته إلى 25 وسنه لا يتجاوز 24 عاما.

Yet another hat-trick for Erling Haaland last night – already the 25th of his career. 🤯 pic.twitter.com/ynzNfczdBc — 90min (@90min_Football) November 18, 2024

وجاءت ثلاثيات هالاند بواقع:

11 مع مانشستر سيتي.

4 مع بوروسيا دورتموند.

5 مع سالزبورغ النمساوي.

1 مع مولده النرويجي.

4 مع المنتخب الوطني.

وفي الوقت نفسه، وصل هالاند إلى هدفه الدولي رقم 38 سجلها في 39 مباراة، كما صنع 4 أخرى منذ ارتدائه قميص منتخب النرويج للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2019، ليتفوق على العديد من نجوم كرة القدم، في مقدمتهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 34 هدفا في 91 مباراة دولية مع الأرجنتين، وكذلك الفرنسي كريم بنزيمة الذي هز الشباك 37 مرة في 97 مباراة دولية.

Erling Haaland after scoring that hat-trick👇 pic.twitter.com/HcCErXbRmn — Legend C (@WegendC) November 17, 2024

وعزز هالاند رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ دوري الأمم الأوروبية بوصوله إلى الهدف رقم 19، متقدما على الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (12) والكوسوفي فيدات موريكي والبلجيكي روميلو لوكاكو (10)، كما يتصدر لائحة هدافي النسخة الحالية (الرابعة) برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن "الدون".