موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في التصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره البوتسواني في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بنسختها الخامسة والثلاثين، التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويحتل منتخب "الفراعنة"، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات منذ الجولة الرابعة، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات.

وفي المقابل، تحتل بوتسوانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الرأس الأخضر وموريتانيا.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الدفاع الجوي، وتنطلق الساعة السادسة (18:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت أبو ظبي.

وتُبَث المباراة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفي المواجهات السابقة، فاز المنتخب المصري في 5 مباريات وحسم التعادل في مواجهتين.