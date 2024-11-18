موعد مباراة عمان ضد العراق في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف مجمع الملك قابوس الرياضي قمة مثيرة بين عُمان والعراق في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم.

ويتنافس على البطاقة الثانية بالمجموعة الثانية حتى الساعة الأردن والعراق، ولكل منهما 8 نقاط، بعدما انتهى لقاؤهما في البصرة بتعادل سلبي، لكن عليهما أن الحذر من عُمان (6) التي تفوقت على فلسطين الأخيرة (2).

على الجانب الآخر، يحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويسعى إلى الفوز لتعزيز فرص تأهله إلى مونديال 2026.

موعد مباراة عمان والعراق والقنوات الناقلة

تقام القمة العربية المثيرة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بملعب مجمع الملك قابوس الرياضي، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة السابعة (19:00) مساء بتوقيت العراق ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت عمان.

وتُبث المباراة على القناتين التاليتين:

Alkass Six HD

beIN Sports HD 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وشهدت المواجهات السابقة هيمنة عراقية بـ12 فوزا.