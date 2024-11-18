موعد مباراة الكويت ضد الأردن في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تسعى الكويت إلى تحقيق فوزها الأول عندما تستقبل الأردن وصيف المجموعة الثانية على ملعب جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

ويدخل "الأزرق" المباراة قادما من خسارة منطقية على أرضه أمام كوريا الجنوبية 1-3 الأربعاء الماضي، علما أن فوزه الأخير على الأردن يعود إلى العام 2014 بهدف يوسف ناصر.

وسيفتقد منتخب الكويت -الذي يسعى إلى تأهل ثانٍ لكأس العالم بعد الأول في إسبانيا عام 1982- سامي الصانع ومعاذ الأصيمع لتراكم البطاقات، في مقابل عودة أحمد الظفيري الذي غاب أمام كوريا الجنوبية للسبب عينه.

أما الأردن -الذي أبدع في كأس آسيا الأخيرة ولم ينحنِ سوى للقطريين في النهائي- فهو لم ينسَ بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي البداية المهتزة بمواجهة الكويت بالذات في عمّان (1-1)، لذا تعتبر مواجهة الثلاثاء مفصلية لترسيخ الحظوظ والمضي قدما نحو التأهل الأول إلى المونديال.

ويعوّل الأردنيون على الخط الهجومي الفتاك والمتمثل في موسى التعمري ويزن النعيمات، في حين يحوم الشك بشأن مشاركة علي علوان بعدما تفاقمت إصابته في الكاحل.

موعد مباراة الكويت والأردن والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنقل المباراة عبر القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 1

Alkass Five HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وخلال المواجهات السابقة فاز الأزرق الكويتي 9 مرات مقابل 6 للنشامى، في حين انتهت 10 مباريات بالتعادل.