موعد مباراة إندونيسيا ضد السعودية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تبحث السعودية عن الفوز وحصد نقاط المباراة التي تجمعها غدا الثلاثاء بمضيفتها إندونيسيا متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة، حتى تحيي آمالها بالتأهل، حيث لم تعرف الفوز في 4 مباريات، ويأتي للقاء ضمن الجولة السادسة من أصل 10، في الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وعلى الرغم من أن السعودية عادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا، وألغي لها هدف في الوقت القاتل، فإن خسارتها أمام اليابان 0-2 وتعادلها مع البحرين دون أهداف وضعاها في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أستراليا (6)، لكن بفارق كبير عن اليابان التي باتت على مشارف التأهل (13 نقطة) وتحل على الصين الرابعة (6).

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب جيلورا بونج كارنو، وتنطلق الساعة الثالثة ظهرا (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة (14:00) بتوقيت أبو ظبي.

وتُبَث المباراة عبر القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 1

Alkass Five HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويهيمن الأخضر السعودي على المواجهات السابقة بـ8 انتصارات، في حين حسم التعادل مواجهتين.