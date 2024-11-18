شاهد.. السودان يتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025

بلغ السودان كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بعدما تعادل سلبيا مع أنغولا في مباراتهما الأخيرة بالتصفيات القارية على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، الاثنين.

ورفع السودان رصيده إلى ثماني نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تصدرتها أنغولا ولها 14 نقطة.

وكانت أنغولا صاحبة التهديد الأول في اللقاء بعدما أطلق راندي نتيكا تسديدة من مدى بعيد تصدى لها الحارس محمد مصطفى، قبل أن يستعيد السودان توازنه ويسيطر على الكرة في الشوط الأول.

وكان السودان الأقرب للتسجيل بعد نهاية الاستراحة، بعدما سدد مرتين في العارضة عن طريق والي الدين خضر وعبد الرؤوف يعقوب.

وعلى الرغم من عدم تمكن فريق المدرب كواسي أبياه من هز شباك أنجولا إلا أن التعادل كان كافيا ليعود السودان لكأس الأمم للمرة الأولى منذ بطولة 2021 ويتأهل للمرة العاشرة في تاريخه.