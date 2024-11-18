أزمة تواجه برشلونة بعد تحديد موعد مغادرة ملعب مونتجويك

سيضطر برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم حاليا، لترك ملعب لويس كامبيون الأولمبي (مونتجويك) قبل نهاية الموسم الكروي الحالي 2024-2025، بناء على قرار من بلدية المدينة الكتالونية، مما قد يضع النادي في مأزق.

ويخوض برشلونة مبارياته البيتية على ملعب مونتجويك منذ بداية الموسم الماضي 2023-2024 وحتى الآن بسبب أعمال التجديد الجارية حاليا على ملعبه التاريخي "كامب نو".

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن برشلونة سيكون مجبرا على تسليم ملعب مونتجويك لبلدية المدينة في موعد لا يتجاوز بداية مايو/أيار 2025.

وأوضحت أن مونتجويك يستعد في الشهور القادمة لاستضافة سلسلة من الفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية التي تتعارض مع مواعيد مباريات كرة القدم، وعليه سيضطر الفريق لإكمال الجزء الأخير من الموسم خارج هذا الملعب.

تأتي هذه التطورات في وقت تُثار فيه الكثير من الأسئلة وربما الشكوك حول الموعد الدقيق لعودة برشلونة إلى ملعبه كامب نو.

وحسب الصحيفة، فإنه من حيث المبدأ لا تشكّل الأخبار الجديدة إزعاجا جديدا لبرشلونة نظرا لأن الأعمال تسير بوتيرة جيدة في ورش التجديد والبناء في كامب نو، حيث كان من المقرر عودة الفريق للعب المباريات فيه بحلول أوائل عام 2025.

لكن هذا الموعد تم تأجيله لموعد آخر (لم يتحدد بعد) بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي تمنع الفرق المشاركة في البطولات القارية من تغيير الملعب خلال الدور الأول، وفي حالة برشلونة فإن "البلوغرانا" سيستضيف أتالانتا الإيطالي يوم 29 يناير/كانون الثاني 2025 في الجولة الختامية من مرحلة الدوري.

وعليه استبعد برشلونة إمكانية لعب مباريات الدوري الإسباني خلال يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب كامب نو ثم الانتقال إلى مونتجويك في دوري الأبطال، لذا ستنتظر إدارة "البلوغرانا" حتى فبراير/شباط المقبل قبل التفكير في العودة إلى الملعب التاريخي.

وبعد نهاية الشهر الأول من العام المقبل، سيكون أمام برشلونة 3 أشهر أخرى (فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان 2025) للعودة إلى كامب نو، على أن يتم استخدام 60% فقط من المدرجات لاستقبال الجماهير، بالتوازي مع استمرار عمليات الإصلاح والتجديد والبناء، والمرجح أن تكتمل في عام 2026، وفق "أس".

يشار إلى أن شركة "ليماك" التركية تتولى مهمة تجديد الملعب ومرفقاته، وهي تسابق الزمن الآن من أجل الوفاء بالمواعيد المتفق عليها مع النادي لإنهاء أعمالها، خاصة تلك المتعلقة بعودة النادي وأنصاره إلى كامب نو بشكل مبدئي والمقرر في ربيع العام المقبل.

ويتصدر برشلونة حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، ويتقدم بفارق 6 نقاط على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الموحدة برصيد 9 نقاط جمعها من 4 مباريات حيث انتصر في 3 مباريات على يونغ بويز السويسري (5-صفر) وبايرن ميونخ الألماني (4-1) والنجم الأحمر الصربي (5-2) بعد أن خسر مباراته الافتتاحية أمام موناكو الفرنسي 1-2.