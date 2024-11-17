ألقاب غائبة عن خزائن رونالدو وميسي

يعتبر الأسطورتان الكرويتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من أنجح اللاعبين على مر العصور وأفضلهم وأكثرهم تتويجا بالجوائز الفردية والجماعية، لكن ثمة ألقاب تغيب عن خزائنهما رغم مسيرتهما الطويلة في الملاعب.

وخلال مسيرته، فاز رونالدو بـ33 لقبا منها 7 ألقاب في الدوريات المحلية، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

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ومنذ فوزه بالدوري الإسباني مع برشلونة عام 2005، فاز ميسي بـ45 لقبا، أبرزها كأس العالم "مونديال قطر 2022" وبطولة كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.

لكن خزائن الأسطورتين تغيب عنها عدة ألقاب رغم مسيرتهما الطويلة في الملاعب.

ألقاب أخفق الدون في الفوز بها:

الدوري وكأس الملك السعودي

لم يفز رونالدو بلقب دوري روشن السعودي، واللقب الوحيد الذي فاز به مع النصر هو كأس العرب للأندية الأبطال، وقد جادل البعض في أن هذه البطولة ودية.

وخلال موسميه في السعودية حتى الآن، كان رونالدو قريبا من الفوز بكأس الملك العام الماضي، لكن فريقه هزم في النهائي بركلات الترجيح 4-5 أمام الهلال.

كأس السوبر السعودي

على الرغم من التسجيل في نهائي كأس السوبر هذا الموسم، فقد هُزم فريق رونالدو بشكل كبير من قبل الهلال، حيث تعافى رجال خورخي جيسوس بسرعة من تأخرهم بهدف وانتهى بهم الأمر بالفوز في النهائي 4-1.

دوري أبطال آسيا

أتيحت لرونالدو فرصة واحدة فقط للفوز بدوري أبطال آسيا حتى الآن، حيث خرج النصر من البطولة في ربع النهائي الموسم الماضي عندما خسر أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

الدوري الأوروبي

تنافس رونالدو في الدوري الأوروبي مرة وحيدة موسم 2022-2023. وقدم 4 مساهمات في الأهداف في 6 مباريات ساعدت يونايتد على احتلال المركز الثاني في مجموعته.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه مراحل خروج المغلوب، كان رونالدو قد غادر النادي وانتقل إلى الدوري السعودي.

كأس العالم

على عكس غريمه ميسي الفائز بكأس العالم عام 2022 في قطر، كافح رونالدو طوال مشاركته مع البرتغال للفوز بالمونديال. ومع تقدمه في العمر يبدو أن رفع الكأس الذهبية شبه مستحيل.

وسبق لرونالدو أن قلل من أهمية التتويج بالمونديال بقوله "إن فوز البرتغال ببطولة أوروبا يعادل الفوز بكأس العالم. لقد فزت بالفعل بكأسين للبرتغال كنت أرغب فيهما حقًا، لذلك لا أشعر بالحافز تجاه ذلك (كأس العالم)".

كأس القارات

بعد فوزها ببطولة أوروبا عام 2016، أتيحت للبرتغال فرصة المنافسة في كأس القارات التي تم إلغاؤها منذ ذلك الحين.

وتصدرت البرتغال مجموعتها بسهولة نسبية، لكنها فشلت أمام تشيلي في نصف النهائي بخسارتها بركلات الترجيح.

الدوري وكأس البرتغال

خلال الموسم الوحيد لرونالدو مع سبورتنغ لشبونة، لم يتمكن من وضع يديه على لقب الدوري حيث احتل النادي المركز الثالث بالدوري الممتاز.

وفشل الدون في الفوز بكأس البرتغال موسم 2002-2003 حيث انهزم سبورتنغ في ربع النهائي أمام فريق دوري الدرجة الأدنى أسوسياساو نافال.

ألقاب لم يتوج بها ميسي:

كأس الدوري الأميركي

منذ انتقاله إلى أميركا عام 2023، فاز ميسي بكأس الدوري ودرع المشجعين.

لكن أعظم لاعب في جيله لم ينجح في إضافة كأس الدوري الأميركي إلى مجموعة ألقابه بعد هزيمة إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد في تصفيات عام 2024.

كأس أبطال الكونكاكاف

دخل إنتر ميامي بقيادة ميسي نسخة 2024 كأحد المرشحين للفوز بكأس أبطال الكونكاكاف. وبعد فوز 5-3 في مجموع المباراتين على "ناشفيل إس سي" في دور الـ16، ورغم تسجيل النجم الأرجنتيني الدولي هدفين، أقصي الفريق بشكل مفاجئ في ربع النهائي على يد مونتيري.

كأس فرنسا

في يناير/كانون الثاني 2022، كان ميسي جزءا من فريق سان جيرمان الذي غادر مسابقة كأس فرنسا على يد نيس في دور الـ16.

وبعد أشهر فقط من الفوز بمونديال قطر 2022، خرج الأسطورة الأرجنتينdة مرة أخرى من دور الـ16 لكأس فرنسا حيث خسر سان جيرمان 1-2 أمام مرسيليا في الكلاسيكو.