هكذا رد ريال مدريد على عرض راموس نفسه على "الملكي"

ذكرت تقارير صحفية أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق عرض نفسه على النادي الملكي لكن الأخير رفض بدعوى بحثه عن حل طويل الأمد في منتصف الدفاع.

ولا يزال راموس من دون نادٍ، منذ انتهاء عقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

وتردد اسم راموس بكثرة مؤخرا لتعويض غياب البرازيلي إدير ميليتاو، الذي عانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أنهت موسمه مع ريال مدريد.

وكشف برنامج "الشرينغيتو" أن راموس عرض نفسه على إدارة ريال مدريد لتوفير غطاء لإصابات "لوس بلانكوس" في الدفاع لكنه رفض.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ورد أن الريال ليس لديه نية لإعادة راموس إلى سانتياغو برنابيو وأنهم سيبحثون عن حل طويل الأمد في منتصف الدفاع.

وتسعى إدارة ريال مدريد لإيجاد حل للأزمة الدفاعية على المدى الطويل، ولن تكون عودة راموس صاحب الـ38 عاما ملائمة لخطط النادي في الوقت الحالي.

ويعاني النادي الملكي من أزمة دفاعية واضحة، في ظل الإصابة الطويلة لكل من داني كرفخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا.

وبات قلب دفاع إسبانيا المخضرم لاعبا حرا منذ مغادرته إشبيلية في يوليو/تموز الماضي، ولم يعتزل، في انتظار الفرصة المناسبة للظهور.

وبعد دقائق قليلة من إصابة ميليتاو، نشر راموس مدافع ريال مدريد السابق عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو وهو يركض ويتدرب.

ميليتاو أصيب وراموس جاهز.. هل يعود قائد ريال مدريد إلى معقله؟https://t.co/exCa7bVG6u pic.twitter.com/hFUat1oCCc — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 9, 2024

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن تزامن فيديو راموس مع إصابة ميليتاو ليس صدفة. وأنه قام بنشره ليظهر فيه وهو يركض وفي أفضل حالاته، موجها رسالة إلى النادي بأنه بدون فريق ومستعد للعودة.

واقترن اسم راموس بالانتقال إلى عدة أندية الفترة الماضية، بينها سان دييغو الأميركي وأيك أثينا اليوناني، بجانب بشكتاش التركي والاتحاد السعودي.

وكان المدافع الإسباني المخضرم رحل عن ريال مدريد مجانا صيف 2021 بعد 16 عاما قضاها داخل أسواره، ليلتحق بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.