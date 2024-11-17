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لابورت يفاجئ زملاءه في منتخب إسبانيا بهدايا قيّمة

ايميريك لابورت يهدي زملاءه في منتخب اسبانيا هدايا رائعة احتفالا بالفوز بلقب امم اوروبا https://twitter.com/XtraBarcaa/status/1857426654236205266
لابورت قدم لزملائه في منتخب إسبانيا هدايا رائعة احتفالا بالفوز بلقب أمم أوروبا (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/11/2024

قدم المدافع إيمريك لابورت هدية ثمينة لزملائه في المنتخب الإسباني احتفالا بفوز "لاروخا" ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم الصيف الماضي.

ونُظِّم حفل صغير خلال معسكر المنتخب الإسباني الإعدادي لمباراتي الدانمارك وسويسرا، ضمن منافسات المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

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وفاجأ مدافع النصر السعودي زملاءه بمنحهم قلادة من الذهب والماس تحمل اسم كل لاعب.

وتم تسليم القلادة، التي صنعتها إحدى الشركات اللندنية المرموقة، في صندوق مصمم لهذه المناسبة، يحتوي على شاشة تعرض أجمل اللحظات خلال المسابقة حتى الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا 2-1.

ورفعت إسبانيا الكأس بعد فوزها على إنجلترا في النهائي بنتيجة 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين، إثر هدف متأخر سجله ميكيل أويارزابال عزز به هدفا آخر من نيكو وليامز.

وقال لاعب النصر لوسائل الإعلام الرسمية: "بطولة أوروبا هي أفضل شيء حدث لي في مسيرتي وأحب أن أتذكر هذه اللحظات التاريخية مع هؤلاء الأشخاص. نحن عائلة".

ولعب لابورت دورا مهما في تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024″؛ حيث خاض 6 مباريات من أصل 7، وشارك أساسيا في جميع المواجهات الإقصائية، بما في ذلك المباراة النهائية ضد منتخب الأسود الثلاثة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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