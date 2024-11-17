لابورت يفاجئ زملاءه في منتخب إسبانيا بهدايا قيّمة

قدم المدافع إيمريك لابورت هدية ثمينة لزملائه في المنتخب الإسباني احتفالا بفوز "لاروخا" ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم الصيف الماضي.

ونُظِّم حفل صغير خلال معسكر المنتخب الإسباني الإعدادي لمباراتي الدانمارك وسويسرا، ضمن منافسات المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

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وفاجأ مدافع النصر السعودي زملاءه بمنحهم قلادة من الذهب والماس تحمل اسم كل لاعب.

وتم تسليم القلادة، التي صنعتها إحدى الشركات اللندنية المرموقة، في صندوق مصمم لهذه المناسبة، يحتوي على شاشة تعرض أجمل اللحظات خلال المسابقة حتى الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا 2-1.

🇪🇸❤️ Aymeric Laporte with a top gesture. He gifted the whole Spain squad a pendant for for winning EURO 2024. 💎 pic.twitter.com/9BMCBufmbN — EuroFoot (@eurofootcom) November 15, 2024

ورفعت إسبانيا الكأس بعد فوزها على إنجلترا في النهائي بنتيجة 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين، إثر هدف متأخر سجله ميكيل أويارزابال عزز به هدفا آخر من نيكو وليامز.

وقال لاعب النصر لوسائل الإعلام الرسمية: "بطولة أوروبا هي أفضل شيء حدث لي في مسيرتي وأحب أن أتذكر هذه اللحظات التاريخية مع هؤلاء الأشخاص. نحن عائلة".

ولعب لابورت دورا مهما في تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024″؛ حيث خاض 6 مباريات من أصل 7، وشارك أساسيا في جميع المواجهات الإقصائية، بما في ذلك المباراة النهائية ضد منتخب الأسود الثلاثة.