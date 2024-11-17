المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا 2025 في المغرب

من أصل 10 دول عربية في أفريقيا، ضمنت 5 منتخبات عربية تأهلها إلى كأس أمم أفريقيا، التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 التي تضم كل منها 4 منتخبات، باستثناء المجموعة التي تضم منتخب المغرب، إذ يتأهل منتخب واحد فقط رفقة "أسود الأطلس" لكونه البلد المنظم.

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وكان من المقرر إقامة هذه النسخة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، لكنها تأجلت لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية المقررة خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل.

المنتخبات العربية التي تأهلت حتى الآن هي:

مصر

الجزائر

تونس

المغرب

جزر القمر

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025: