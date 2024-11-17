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المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا 2025 في المغرب

منتخب المغرب فاز 5-1 على الغابون المصدر: الاتحاد المغربي تويتر
المغرب يحتضن أمم أفريقيا بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026 (مواقع التواصل)
17/11/2024-|آخر تحديث: 17/11/202412:43 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

من أصل 10 دول عربية في أفريقيا، ضمنت 5 منتخبات عربية تأهلها إلى كأس أمم أفريقيا، التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 التي تضم كل منها 4 منتخبات، باستثناء المجموعة التي تضم منتخب المغرب، إذ يتأهل منتخب واحد فقط رفقة "أسود الأطلس" لكونه البلد المنظم.

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وكان من المقرر إقامة هذه النسخة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، لكنها تأجلت لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية المقررة خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل.

المنتخبات العربية التي تأهلت حتى الآن هي:

  • مصر
  • الجزائر
  • تونس
  • المغرب
  • جزر القمر

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025:

  • تونس وجزر القمر (المجموعة الأولى)
  • المغرب والغابون (المجموعة الثانية)
  • مصر (المجموعة الثالثة)
  • نيجيريا (المجموعة الرابعة)
  • الجزائر وغينيا الاستوائية (المجموعة الخامسة)
  • أنغولا (المجموعة السادسة)
  • زامبيا وساحل العاج (المجموعة السابعة)
  • جمهورية الكونغو (المجموعة الثامنة)
  • مالي (المجموعة التاسعة)
  • الكاميرون وزمبابوي (المجموعة العاشرة)
  • جنوب أفريقيا وأوغندا (المجموعة الـ11)
  • السنغال وبوركينا فاسو (المجموعة الـ12)
المصدر : الجزيرة

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