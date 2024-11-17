ترامب يحضر نزالا في الفنون القتالية بنيويورك والفائز يحتفل معه

حضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد نزالا في الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الملياردير إيلون ماسك بمدينة نيويورك، وسط حشد كبير من المشجعين.

ودخل ترامب إلى الملعب على وقع هتافات حماسية من المشجعين بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن المشهد بدا كأنه حشد انتخابي مثل الذي برز قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضافت الصحيفة "في مشهد سياسي غير معتاد في حدث رياضي كبير تم الإعلان عن حضور ترامب عبر شاشات العرض الضخمة بمقطع فيديو بدأ بإعلان قناة فوكس نيوز فوزه في الانتخابات وانتهى بظهور الرقمين 45 و47 باللون الأحمر على شاشة سوداء".

PRESIDENT DONALD TRUMP AND ELON MUSK ARE WALKING OUT WITH DANA WHITE!!! 🇺🇸#UFC309 | LIVE on TNT Sports Box Office ➡️ https://t.co/uXQAMHNTBd pic.twitter.com/VpggsWHtwZ — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) November 17, 2024

وإلى جانب ترامب حضرت الحدث شخصيات بارزة مقربة منه مثل ماسك وعدد من الشخصيات التي اختارها لتولي مناصب رفيعة في إدارته الجديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن حملة ترامب الانتخابية استقطبت الكثير من الناخبين الذكور الشباب، والذين يشكلون أيضا حصة كبيرة من جمهور رياضة الفنون القتالية، وهو ما يفسر حرصه على حضور المباراة.

وجمع النزال -الذي حضره ترامب- جون جونز بطل الوزن الثقيل الحالي ودستيب ميوسيتش، وتمكن الأول من الفوز به في الجولة الثالثة.

Jon Jones just won his UFC match and gave the championship belt to Trump pic.twitter.com/XsB2bEaZIL — End Wokeness (@EndWokeness) November 17, 2024

واحتفل جونز بفوزه بتقليد رقصة ترامب المميزة -وهي رقصة برزت مؤخرا بين الرياضيين- حيث يلوي وركيه على إيقاع الموسيقى ويهز يديه، ثم سلم الرئيس المنتخب حزام البطولة الخاص به.