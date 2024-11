ترامب يحضر نزالا في الفنون القتالية بنيويورك والفائز يحتفل معه

حضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد نزالا في الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الملياردير إيلون ماسك بمدينة نيويورك، وسط حشد كبير من المشجعين.

ودخل ترامب إلى الملعب على وقع هتافات حماسية من المشجعين بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن المشهد بدا كأنه حشد انتخابي مثل الذي برز قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضافت الصحيفة "في مشهد سياسي غير معتاد في حدث رياضي كبير تم الإعلان عن حضور ترامب عبر شاشات العرض الضخمة بمقطع فيديو بدأ بإعلان قناة فوكس نيوز فوزه في الانتخابات وانتهى بظهور الرقمين 45 و47 باللون الأحمر على شاشة سوداء".

PRESIDENT DONALD TRUMP AND ELON MUSK ARE WALKING OUT WITH DANA WHITE!!! 🇺🇸#UFC309

— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) November 17, 2024