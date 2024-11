هل كان نزال تايسون وبول مسرحية؟

اعترف جيك بول صانع المحتوى الأميركي الذي تحول إلى الملاكمة بأنه تعمّد إبطاء وتيرة النزال في مراحله الأخيرة أمام مواطنه الأسطورة مايك تايسون، لكي لا يتسبب بإيذائه.

وهزم جيك بول (27) أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون الجمعة بإجماع الحكام، في نزال انتظره الملايين في أنحاء العالم وأقيم بولاية تكساس، وسبقه كثير من الجدل بشأن اعتبار المواجهة استعراضية أم احترافية بالنظر إلى فارق السن الكبير بينهما (31 عاما).

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

وزاد جيك بول بعد انتهاء النزال من اللغط بعدما أكد أنه لم يكن جدّيا بما يكفي لضمان تحقيق فوز حاسم، بل تعمد إطالة أمده، حيث وصل إلى نحو 16 دقيقة، وانتهى بفارق النقاط.

وقال بول "حاولت إيذاءه قليلا فقط، لأنني كنت خائفا من إيذائه. نعم، أبطأت الوتيرة في الجولات الأخيرة لأنني أردت تقديم عرض للمتفرجين ولم أرغب في إيذاء شخص لا يحتاج إلى التعرض للأذى".

وحاول بول بعد ذلك التخفيف من لهجته تجاه تايسون، فأضاف "إنه رمز للملاكمة. أسطورة، من الأفضل في التاريخ، وأنا أعشقه".

في المقابل، برر تايسون (58) خسارته أمام بول بمعاناته من إصابة في الركبة خلال النزال، لكنه أصرّ على أنه لن يستخدم ذلك ذريعة.

وبعد النزال، سُئل تايسون عن سبب وضع دعامة فوق ركبته، فأجاب بأنه تعرض لإصابة، ومع ذلك لا يريد افتراض أن ذلك هو السبب وراء الهزيمة التي مني بها أمام جيك بول.

وأصر الملاكم الذي يلقب "بالرجل الحديدي" على أنه لا يبالي بردود الفعل، قائلا "لم أرد إثبات شيء لأي شخص، فقط لنفسي. أنا سعيد بما أستطيع فعله".

وعن احتمال خوضه المزيد من النزالات في المستقبل، أكد تايسون أنه لا يمانع في ذلك وقال "لا أعرف إذا كان هذا النزال الأخير لي. لا أعتقد ذلك، ربما يجب أن أواجه لوغان (شقيق جيك بول) في المستقبل.. كل شيء ممكن".

وكانت منصة "بوكسرك" (Boxrec) المتخصصة في توفير البيانات والسجلات المحدّثة للملاكمين المحترفين صنفت نزال تايسون وبول على أنه احترافي، لكن الملاكم البريطاني السابق كارل فروش رفض الاعتراف به.

