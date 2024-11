أبرز صور وفيديوهات نزال مايك تايسون وجيك بول

تغلب جيك بول على أسطورة الملاكمة مايك تايسون بقرار بالإجماع ليفوز بمعركة الوزن الثقيل بين الأجيال في تكساس أمس الجمعة والتي فشلت في الارتقاء إلى مستوى الضجيج الهائل الذي أحاط بها.

وبث النزال بين اليوتيوبر بول (27 عاما) والبطل السابق للوزن الثقيل تايسون (58 عاما) مباشرة على منصة نتفليكس، وأقيم أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون.

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خمصه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

— Netflix (@netflix) November 16, 2024