رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا والجماهير تصفه بالمجنون

وصف مشجعون كريستيانو رونالدو بالمجنون، وذلك بعد تسجيله هدفا مذهلا للبرتغال ضد بولندا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقاد رونالدو (39 عاما) منتخب بلاده إلى انتصار مذهل 5-1 على فريق ميخال بروبيرز في ملعب دراغاو.

وسجل "الدون" هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 72 قبل أن يعود لهز الشباك في الدقيقة 87 بمقصية أثارت ذهول وإعجاب الجماهير.

وحظي مهاجم النصر السعودي بإشادة كبيرة من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي والمشجعين ووصف بأنه "أفضل لاعب في العالم".

وغرد أحد المشجعين: "مجنون" وعلق آخر "الأخ يبلغ من العمر 40 عامًا وما زال يفعل هذا". بينما كتب ثالث "سيبلغ الأربعين من عمره في فبراير/شباط. هل هو بشري حقًا؟".

وقال آخر "الأعظم على الإطلاق" وكررها ثلاثا.

وأظهرت اللوحة الفنية لـ"صاروخ ماديرا" أنه لا يزال قادرا على الإبهار رغم أنه بات على بعد 3 أشهر من عيد ميلاده الأربعين.

وأعادت مقصية رونالدو أمس إلى الأذهان هدفا سجله في أبريل/نيسان 2018 في شباك يوفنتوس عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد.

وتمكن النجم البرتغالي وقتها -بضربة خلفية- من هز شباك الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، مما دفع جماهير اليوفي للوقوف والتصفيق تحية له.

يبدو أن عداد الأرقام القياسية لا يتوقف مع رونالدو، إذ بات أكثر لاعب يحقق الفوز مع المنتخب برصيد 132فوزا متجاوزا رقم المدافع الإسباني سيرجيو راموس (131 فوزا) وخلفهما الحارس الإسباني إيكر كاسياس برصيد 121 فوزا.

Cristiano Ronaldo now has the most wins in international football history 🤯

🇵🇹🥇 Cristiano Ronaldo (132)

🇪🇸🥈 Sergio Ramos (131)

🇪🇸🥉 Iker Casillas (121) pic.twitter.com/tIYgGrnVs5

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 15, 2024