موعد مباراة المغرب ضد ليسوتو بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المغربي مواجهة سهلة أمام ليسوتو ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب.

ويدخل منتخب المغرب مباراة ليسوتو في صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وهو الأكثر جمعا للنقاط في التصفيات، وصاحب أقوى خط هجوم بـ19 هدفا بينما اهتزت شباكه في مناسبتين فقط.

وفاز منتخب "أسود الأطلس" على ليسوتو 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أدرار في أكادير.

موعد مباراة المغرب وليسوتو والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الشرفي بوجدة، وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 2

Arryadia TNT HD

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ35 في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.