موعد مباراة الجزائر ضد ليبيريا بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الليبيري ليبيريا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وتتصدر الجزائر المتأهلة إلى النهائيات الأفريقية ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث في قائمة ترتيب هذه المجموعة برصيد 4 نقاط فقط خلف غينيا الاستوائية التي ضمنت صعودها إلى "الكان".

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو. وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الجزائر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.