منع تايسون وبول من ممارسة الملاكمة لفترة محددة

ذكرت مصادر إعلامية -السبت- أنه سيتم منع مايك تايسون وجيك بول من ممارسة الملاكمة لفترة محددة بعد خوضهما "نزال الأجيال" الذي أقيم في تكساس بالولايات المتحدة.

وانتهى النزال بخسارة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تايسون أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب بول، وذلك بإجماع الحكام.

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضعه في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات الدقيقة والقوية.

وأظهرت الاحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ويعتزم الملاكمان مواصلة مسيرتهما داخل الحلبة، ولكن في الوقت الحالي سيحتاجان إلى أخذ بعض الوقت من الراحة، وفقا للقواعد الإلزامية.

