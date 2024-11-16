أقر الفرنسي جول كوندي (لاعب برشلونة الإسباني) بأنه لا يحب كرة القدم كما كان في بداية مسيرته الرياضية، ويعتبرها حاليا مجرد وظيفة لا أكثر، بعدما كان في السابق يراها مسيرة مهنية.

ويعيش كوندي حاليا واحدة من أفضل الفترات في مسيرته الاحترافية، حيث حجز لنفسه مكانا ثابتا في تشكيلة برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، كما بات عنصرا لا غنى عنه في صفوف منتخب "الديوك" بقيادة المدرب ديديه ديشامب.

ورغم ذلك لا يبدو هذا اللاعب متحمسا للكرة مؤكدا أن لديه اهتمامات أخرى، خصوصا مجال الموضة، وهو الذي اعتاد على ارتداء أزياء غريبة ومتنوعة في كثير من الأحيان، خصوصا في إطلالاته التي تسبق المباريات.

وشارك كوندي في بودكاست (يقدمه مواطنه أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد إلى جانب الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان) وتحدث كل واحد منهم عن رؤيته لكرة القدم وخططه للمستقبل بعد الاعتزال، ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية بعض تفاصيله.

وقال كوندي (26 عاما) ردا على إمكانية العمل مدربا بعد الاعتزال "لا أرى نفسي مدربا، العلاقة بين اللاعبين والمدربين معقدة وهناك الكثير من الضغوط، في نظري هذه وظيفة معقدة للغاية".

وأضاف "سأكذب إذا قلت لك إنني أحب كرة القدم كما كنت من قبل. في السابق كانت مسيرتي المهنية. الآن أصبحت وظيفتي. وعندما بدأت، كانت حياتي خارج الملعب ثانوية".

🇫🇷 Jules Koundé, Aurélien Tchouameni et Ousmane Dembele reviennent sur la polémique causée par leurs flows dans The Bridge ! 🎥 @CaminoTV @Thebridge_show pic.twitter.com/BU9scdsFGi — 🎙MoneyTime ⭐️⭐️ (@Moneytimecast) November 13, 2024

وشدد لاعب إشبيلية الإسباني السابق على أن "من الصعوبة بمكان تحديد توجه معين بعد انتهاء مسيرتي، لأن لدي العديد من الاهتمامات، أريد أن تكون عائلتي آمنة، أود أيضا أن أساعد الآخرين".

ومنذ بداية الموسم الحالي، قرر فليك مدرب برشلونة الاعتماد على كوندي كظهير أيمن وليس في مركز قلب الدفاع المفضل للاعب، ومع ذلك أجاد في موقعه الجديد وقدم مستويات مميزة.

وعن ذلك قال اللاعب الفرنسي "عندما ألعب ظهيرا فإنهم يحكمون علي بسبب أشياء ليست من نقاط قوتي، أنا أفهم أنني غيرت مركزي وهذا يتطلب أشياء أخرى".

وشدد كوندي على ضرورة التواضع لتحسين الأداء، واعترف قائلا "ليس من الجيد أن تدخل المباريات معتقدا أنك جيد جدا أو أن المباراة ستكون سهلة، وحتى أقل من ذلك إذا كنت مدافعا، ستفقد بصمتك وفي 10 ثوانٍ تكلف فريقك هدفا".

وقد أشار مدافع برشلونة إلى تفانيه في العمل البدني والحفاظ على نمط حياة صحي يتوافق مع مهنته كلاعب كرة قدم.

وفي المقابل، قال ديمبيلي إنه يخطط للاعتزال بعمر 34 عاما، والاتجاه للعمل في مجال العقارات والاستثمار في أفريقيا وفرنسا.

أما تشواميني فقال "بعد الاعتزال أريد التركيز على تكوين عائلة. وعندما تتوقف عن اللعب، كما قال (مواطنه تيري) هنري: يموت شيء بداخلك" وأضاف تشواميني "لا أريد أن أكون مرتبطا بالرياضة. أفضل أن أكون مدير شركة".