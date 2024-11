قال البرازيلي جولينتون مهاجم نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الجمعة- إن منزله تعرض للسطو للمرة الثانية هذا العام.

وحدثت عملية السطو مساء أمس الخميس، في حين وقعت العملية السابقة في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء إقامة مباراة نيوكاسل على أرضه ضد مانشستر سيتي.

وكتب جولينتون (28 عاما) عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "تعرض منزلنا للاقتحام مرة أخرى".

وأضاف اللاعب "إلى أي شخص يفكر في القيام بذلك مرة أخرى: يرجى العلم أنه لم يتبق أي شيء ذي قيمة هنا! ما نهتم به أكثر من أي شيء آخر هو سلامة عائلتنا وأن يكبر أطفالنا دون خوف".

وقالت شرطة نورثومبريا إنها تحقق في سطو في منطقة داراس هول ليلة الخميس، لكنها لم تتمكن من تأكيد هوية الضحية.

Joelinton suffered his SECOND burglary this year as the Newcastle United star begs for a 'safe space for his family' 😳 pic.twitter.com/WaApdJU6YA

— Mail Sport (@MailSport) November 15, 2024