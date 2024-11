رافينيا يسحب البساط من فينيسيوس في منتخب البرازيل

يعيش البرازيلي رافينيا دياز لاعب برشلونة الإسباني في الوقت الحالي أفضل أوقاته سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده، لدرجة أنه بدأ يخطف الأضواء من مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وسجل رافينيا هدفا في المباراة التي تعادل فيها منتخب البرازيل مع مضيفه فنزويلا يوم الخميس الماضي (1-1) ضمن الجولة الـ11 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي المباراة نفسها أهدر فينيسيوس ضربة جزاء كانت كفيلة بمنح "السيليساو" النقاط الثلاث ومزاحمة أوروغواي وكولومبيا على المركز الثاني بجدول الترتيب.

ولا يُعد هذا سبب المديح والثناء الذي أغدقته وسائل الإعلام البرازيلية على رافينيا الذي حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة عندما ارتدى القميص رقم 10 مع المنتخب، وهو الرقم الذي وُضع على ظهر العديد من أساطير الكرة هناك أمثال بيليه وزيكو ورونالدينيو ونيمار، بل بفضل أرقامه منذ أول مباراة دولية له وكذلك مستواه المبهر مع برشلونة في الموسم الحالي.

وظهر رافينيا بقميص منتخب البرازيل لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومنذ ذلك الوقت خاض 30 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6، وعلى الجهة المقابلة هز فينيسيوس الشباك 5 مرات فقط وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 36 مباراة دولية منذ ارتدائه قميص "السيليساو" للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2019.

وإلى جانب ذلك ترى وسائل الإعلام البرازيلية، أن رافينيا حصل على الرقم 10 بشكل "شرعي" بفضل موسمه الرائع مع برشلونة، حيث سجل 12 هدفا وصنع 10 في 17 مباراة بجميع البطولات حتى الآن.

واحتفل رافينيا بارتداء القميص رقم 10 لأول مرة بشكل رائع بعدما هز شباك فنزويلا من ضربة حرة مذهلة، وحسب الصحيفة الكتالونية فإن هذا الهدف هو الأول للبرازيل من ضربة حرة مباشرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم منذ عام 2005.

وعلى إثر ذلك، بات البرازيليون يفضّلون رافينيا لتسديد ضربات الجزاء على مواطنه فينيسيوس الذي يمر بمرحلة شك خاصة بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 لصالح الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما تلقى طريقة فينيسيوس في التعامل مع المنافسين والحكام والتي كرّرها خلال مباراة البرازيل وفنزويلا انتقادات واسعة، في وقت نال فيه رافينيا إعجاب الصحافة البرازيلية حين صرّح بعد التعادل مع فنزويلا "بالنسبة لي إن أهم شيء هو الفوز، وعندما لا نفوز أكون حزينا".

🎥 Raphinha pulls Vinicius away and prevents him from escalating it further with the fourth official during the Brazil-Venezuela match

💭 Then he wonders why people were not voting for him to win the Ballon d’Or

pic.twitter.com/K0oUGZkB57

— Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 15, 2024