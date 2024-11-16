ترامب يعتزم حضور مباراة للفنون القتالية المختلطة

ذكر مصدران مطلعان أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعتزم التوجه إلى مدينة نيويورك -اليوم السبت- لحضور مباراة في الفنون القتالية المختلطة ببطولة (يو إف سي).

وستكون هذه المرة الثانية التي يغادر فيها ترامب منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان ترامب البالغ 78 عاما قد سافر إلى واشنطن الأربعاء الماضي للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وهو يعكف حاليا بمنتجعه مارالاغو في فلوريدا على اختيار أعضاء الإدارة الجديدة.

ولم يذكر فريق ترامب إلى أين سيتجه الرئيس المنتخب اليوم، لكن مصدرين مطلعين قالا إنه يخطط لحضور مباراة بطولة "يو إف سي" في ماديسون سكوير غاردن.

ويعد ترامب رئيس البطولة دانا وايت من الأصدقاء المقربين له، كما يعتبر مشجعي الرياضة جزءا من قاعدته السياسية.

وقال وايت عن ترامب بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2024 "أنا في صف الرجل القوي، وهذا هو أقوى شخص قابلته في حياتي".

وأهم منافسات "يو إف سي" -فجر غد الأحد في ماديسون سكوير غادرن- هي لقاء في مسابقة الوزن الثقيل بين جون جونز وستايب مايوسيك.