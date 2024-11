انتهت العودة المثيرة للجدل للملاكم الأميركي مايك تايسون بخسارته أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب جايك بول، بإجماع الحكام الجمعة في تكساس.

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.

بيد أن الملاكم الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها -الخميس الماضي- خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.

ولم ينجح تايسون سوى بتسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام 70 ألف متفرج في قاعة "إيه تي آند تي" وملايين المتفرجين في أنحاء العالم.

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خمصه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.

وعاد تايسون إلى حلبات الملاكمة بعد قرابة 40 عاما من نزاله الأول الاحترافي، و19 من اعتزاله، لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب، الذي يصغره بـ31 عاما.

وكان آخر ظهور لتايسون في عالم الاحتراف عام 2005، عندما خسر بالضربة القاضية أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد، علما أنه عاد للظهور عام 2020 في نزال استعراضي مع روي جونز جونيور انتهى بالتعادل.

Prime @MikeTyson would have destroyed @jakepaul in 90 seconds. A 58yr-old Tyson went 8 rounds against a much fitter and very capable boxer half his age. Mock him all you like, but Mike’s got the heart of a lion, balls of steel, and will always be an absolute legend. pic.twitter.com/VdfUtn7Org

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 16, 2024