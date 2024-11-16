بالفيديو.. إصابة دامية لمدرب المكسيك أمام هندوراس

تعرّض خافيير أغيري مدرب منتخب المكسيك لإصابة دامية بعد انتهاء مباراة "إل ترى كولور" ضد هندوراس في بطولة دوري أمم الكونكاكاف لكرة القدم أمس الجمعة.

وخسرت المكسيك أمام مضيفتها هندوراس بنتيجة صفر-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "فرانسيسكو مورازان" في مدينة سان بيدرو سولا، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي سجلهما اللاعب لويس بالما.

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وبعد انتهاء المباراة مباشرة توجه أغيري لمصافحة الجهاز الفني لهندوراس فأُلقيت عليه عبوة مشروب من المدرجات لتنهمر الدماء من رأسه على وجهه وفق ما ظهر في مقاطع فيديو وصور انتشرت على منصة "إكس".

واحتاج أغيري إلى 4 غرزات من أجل إغلاق الجرح، وعلى الرغم من ذلك حرص المدرب على حضور المؤتمر الصحفي بعد ذلك، وقلل من أهمية الحادثة وفق ما ذكرت صحيفة "إس" الإسبانية.

وقال أغيري (65 عاما) "لقد استحقوا الفوز ولا يمكنني سوى تهنئتهم، أما الأمر الآخر فهو لا يستحق الذكر، أنا لست الشخص الذي يشتكي، هذا يحدث في كرة القدم".

لكن نظيره رينالدو رويدا مدرب هندوراس اعتذر عن الواقعة بالقول "لا يمكن أن يحدث ذلك، نعتذر لمنتخب المكسيك بكامل أفراده وللجمهور المكسيكي وللبروفيسور أغيري".

ومن المتوقع أن يفرض اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) عقوبات بحق اتحاد هندوراس، بصفته صاحب الأرض ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم المباريات على ملعبه المحلي.

وحسب المادة 8 من لائحة الانضباط فإن الاتحاد المحلي مسؤول تماما عن سلوك لاعبيه ومسؤوليه وأعضائه والمشجعين خلال المباريات الرسمية أو الودية، كما أن الاتحاد المحلي مسؤول عن الأمن والنظام داخل الملعب وحوله، قبل وأثناء وبعد المباراة.

Identificado el Hondureño que lanzó el envase en la cabeza de Javier Aguirre Director Técnico de la Selección Mexicana, se trata de Jesús Costly Hernández líder de barra catracha, ojalá @FIFAcom tome cartas en el asunto y vete para siempre de los eventos deportivos a este hombre. pic.twitter.com/cPFVJOsMaf — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) November 16, 2024

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن العقوبات المحتملة على اتحاد هندوراس ستكون غرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى منها خوض مباراة واحدة أو أكثر خلف أبواب مغلقة، أو اللعب أمام عدد محدد من الجماهير، أو الإغلاق الجزئي للملعب الذي شهد الحادثة، أو لعب مباراة بيتية واحدة أو أكثر على أرض محايدة.

وكان منتخب هندوراس فاز على المكسيك بنفس النتيجة (2-صفر) في المرحلة ذاتها من النسخة الماضية من دوري أمم الكونكاكاف، لكن "إل ترى كولور" (لقب المكسيك) نجح في تعويض الهدفين إيابا قبل أن يفوز بركلات الترجيح، وهو سيناريو يأمل أغيري في تكراره عندما يلتقي المنتخبان إيابا يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.