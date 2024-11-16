إحصائية مقلقة لميسي مع الأرجنتين

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده عندما يلعب "التانغو" مباراة خارجية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخسر أبطال العالم على أرض باراغواي 1-2 أمس الجمعة على ملعب "ديفينسوريس ديل تشاكو" في أسونسيون ضمن الجولة الـ11 من التصفيات، وشارك ميسي في المباراة كاملة دون أن ينجح في مساعدة بلاده في الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن ميسي لم يسجل أي هدف لمنتخب بلاده في 3 من آخر 4 مباريات خاضها في التصفيات المونديالية خارج البلاد.

وفشل "البرغوث" في هز الشباك في المباريات ضد البرازيل وفنزويلا وباراغواي فيما غاب عن مواجهتي كولومبيا وبوليفيا بداعي الإصابة.

وكانت المباراة الوحيدة التي تألق فيها ميسي خارج الديار تلك التي فاز بها منتخب الأرجنتين على بيرو في ليما والتي أقيمت يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وفيها سجل هدفين.

وسيكون أمام ميسي 3 مباريات خارجية في التصفيات من أجل تصحيح الأوضاع والوصول إلى شباك المنافسين وذلك ضد أوروغواي في مونتيفيديو، وأمام تشيلي في سانتياغو، وأخيرا الإكوادور في العاصمة كيتو.

وكانت المباراة ضد باراغواي هي الأخيرة للأرجنتين خارج أرضها في العام الجاري، حيث سيلعب بطل العالم أول مباراة له في العام الجديد (2025) في مارس/آذار عندما يحل ضيفا على أوروغواي في الجولة الـ13 من تصفيات كأس العالم.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره البيروفي فجر الأربعاء المقبل على ملعب بومبونيرا، وذلك ضمن الجولة الـ12 من التصفيات، وستكون المباراة الأخيرة له في عام 2024 وسيسعى فيها لتجاوز الهزيمة الأخيرة، أما ميسي فيريد إسعاد مواطنيه بعد الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها ضد بوليفيا في الجولة العاشرة.

ويعيش ميسي أسبوعا سيئا بعد أن ودّع فريقه إنتر ميامي، الدوري الأميركي على يد أتالانتا يونايتد، لتأتي الخسارة من باراغواي لتزيد من أوجاع "البرغوث".

ويتواجد ميسي على رأس قائمة هدافي التصفيات الحالية لقارة أميركا الجنوبية برصيد 6 أهداف سجلها في 8 مباريات، متفوقا على داروين نونيز مهاجم أوروغواي الذي هز الشباك 5 مرات.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين يتصدر جدول ترتيب التصفيات المونديالية برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أوروغواي وكولومبيا صاحبي المركزين الثاني والثالث وفي جعبة كل منهما 19 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في التصفيات مباشرة إلى بطولة كأس العالم المقبلة فيما سيتعين على صاحب المركز السابع خوض ملحق عالمي.