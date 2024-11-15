ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين بتصفيات الكونميبول

استعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتربع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج مع منتخب بلاده بالنسخة الأخيرة من كأس العالم عام 2022 بقطر، على صدارة القائمة، بتسجيله 34 هدفا في التصفيات المونديالية مع منتخب (راقصو التانغو).

ويتفوق ميسي بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه الأوروغواياني لويس سواريز، زميله السابق في برشلونة الإسباني وزميله الحالي في فريق إنتر ميامي الأميركي.

وجاءت قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين بتصفيات كونميبول المؤهلة لكأس العالم على النحو التالي:

1 -الأرجنتيني ليونيل ميسي: 34 هدفا في 67 مباراة.

2 -الأوروغواياني لويس سواريز: 29 هدفا في 60 مباراة.

3- البوليفي مارسيلو مارتينز: 23 هدفا في 64 مباراة.

4- التشيلي أليكسيس سانشيز: 20 هدفا في 61 مباراة.

5 -الأرجنتيني هيرنان كريسبو: 19 هدفا في 33 مباراة.

6- التشيلي مارسيلو سالاس: 18 هدفا في 32 مباراة.

7- التشيلي إيفان زامورانو: 17 هدفا في 24 مباراة.

7- الأوروغواياني إدينسون كافاني: 17 هدفا في 47 مباراة.

7- التشيلي أرتورو فيدال: 17 هدفا في 52 مباراة.

10- البرازيلي نيمار: 16 هدفا في 28 مباراة.

10- البوليفي خواكين بوتيرو: 16 هدفا في 31 مباراة.

10- الإكوادوري أغوستين ديلغادو: 16 هدفا في 32 مباراة.

يشار إلى أن الجولة الـ11 من تصفيات كونميبول المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سوف تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس.