قصة مسيرة "شبيه ميسي" من اللعب في برشلونة للاستثمار بمجال النفط

عام 2021 وضع اللاعب الدولي المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس حدا لمشواره في الساحات الخضراء، بعد مسيرة كانت مبشرة في البدايات مع نادي برشلونة، وانتهت بعيدا عن الأضواء بالولايات المتحدة وبلده.

وفي عمر 13 عاما فقط (عام 2002) انضم دوس سانتوس إلى أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة الذي اعتقد كشافوه أنهم عثروا على جوهرة سيكون لها شأن كبير في المستقبل، ومع تقدمه في السن بدأت الصحافة الكتالونية تشبّهه بالنجم الواعد وقتها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن اللاعب -البالغ الآن 35 عاما- لم يحقق نجاحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر وأمضى مسيرة متوسطة بعد رحيله المبكر عن برشلونة، ليتحول بعد اعتزاله لرجل أعمال ناجح، وانخرط في مجال النفط والكيماويات.

😲 La nueva vida de Giovani Dos Santos ⚽ De ser el nuevo Messi del Barça a forrarse como empresario petrolero 🛢️🤑 ✍️ @ecorbella https://t.co/O4s2BRZlFZ — MARCA (@marca) November 15, 2024

وذكرت صحيفة "كلارو سبورتس" (clarosports) أن دوس سانتوس أصبح شريكا في شركة "Procura México" المكسيكية المرتبطة بإحدى شركات الكيماويات الكبرى على مستوى البلاد.

وأضافت أن "الاستثمار الجديد سيدر عليه أرباحا تتراوح بين 400 و500 ألف دولار سنويا" مشيرة إلى أن اللاعب الدولي السابق يدير أيضا شركة لبيع وشراء السيارات الفاخرة في المكسيك.

وخاض دوس سانتوس -الذي يحمل الجنسيات المكسيكية والبرازيلية والإسبانية- 106 مباريات دولية مع المنتخب، وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2012.

وعلى صعيد الأندية، ساهمت موهبته في البداية بظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة بعمر 17 عاما فقط عام 2006، وحينها سجل هدفا في مباراة ودية ضد فريق آرهوس الدانماركي.

وبعد موسم وحيد مع الفريق الكتالوني شهد الكثير من المقارنات مع ميسي، غادر إلى توتنهام الإنجليزي الذي أعاره بدوره إلى مواطنه إيبسويتش تاون وغلطة سراي التركي وراسينغ سانتاندر الإسباني.

وعام 2012 انضم لنادي مايوركا الإسباني ثم مواطنه فياريال، ليغادر عام 2015 أوروبا نحو الولايات المتحدة إذ انضم لنادي لوس أنجلوس غالاكسي، ثم اختتم مسيرته في أميركا المكسيكي الذي اعتزل وهو في صفوفه بعد تعرضه لإصابة قوية.