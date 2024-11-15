خسارة مفاجئة للأرجنتين وفينيسيوس يهدر الفوز للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

تعرّض المنتخب الأرجنتيني بطل العالم لخسارة مفاجئة على يد مضيفته الباراغواي 1-2 في "أسنسيون" ضمن الجولة الـ11 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بينما سقطت البرازيل بطلة العالم 5 مرات في فخ التعادل أمام مضيفتها فنزويلا 1-1.

ففي المباراة الأولى، بدت الأمور جيدة لرجال المدرب ليونيل سكالوني بعد أن منحهم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز التقدم (11)، قبل أن يرد أصحاب الأرض سريعا بفضل أنتونيو سانابريا (19). وسجّل عمر ألديريتي هدف الفوز للباراغواي (47).

وتجمّد رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 22 نقطة في المركز الأول لكن مطارده الكولومبي سيكون أمام فرصة التساوي معه عندما يواجه الأوروغواي الرابعة (19 نقطة) الجمعة.

أما الباراغواي فحصدت 3 نقاط ثمينة جدا في سعيها للتأهل المباشر إلى مونديال 2026، حيث تحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة بفارق 4 عن فنزويلا السابعة.

ويتأهل أول 6 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقا عالميا.

وبقيادة ليونيل ميسي، حقّق الأرجنتينيون بداية جيدة بعد أن افتتح مارتينيز التسجيل إثر تمريرة متقنة من إنزو فيرنانديز استقبلها مهاجم إنتر بطريقة مميزة ومن ثمّ أودعها المرمى. وبعد أن رفع حكم الخط راية التسلل، عادت تقنية الحكم المساعد "في إيه آر" لتؤكد صحة الهدف (11).

لكنّ تقدم الضيوف لم يدم سوى 8 دقائق بعد أن عادل سانابريا لأصحاب الأرض بكرة أكروباتية مذهلة "دبل كيك" (18). وانتزعت الباراغواي التقدم بعد بداية الشوط الثاني من كرة رأسية إثر عرضية لاعب وسط إنتر دييغو غوميس (47).

وعانت الأرجنتين لصناعة الفرص حيث نجح أصحاب الأرض في تحييد ميسي وتقليص الخطورة الهجومية لأبطال العالم.

البرازيل تهدر الفوز

وفي مباراة أهدر فيها فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، سقط المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات في فخ التعادل أمام مضيفه الفنزويلي 1-1. ومنح لاعب برشلونة الإسباني رافينيا البرازيل التقدم (43) قبل أن يعادل تيلاسكو سيغوفيا لفنزويلا في مستهل الشوط الثاني (46).

ورفع المنتخب البرازيلي الذي أخفق في تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد الفوز على البيرو 4-0 وتشيلي 2-1 في الجولتين السابقتين، إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 5 عن الأرجنتين المتصدرة.

وسيكون مركز البرازيل الثالث مهددا من الأوروغواي الرابعة (16) التي تستضيف الجمعة كولومبيا الثانية (19).

في المقابل، بات في رصيد فنزويلا 12 نقطة في المركز السابع الذي يتيح لصاحبه خوض الملحق التأهيلي.

وحقّقت الإكوادور الخامسة فوزا ثمينا على حساب ضيفتها بوليفيا برباعية نظيفة حملت توقيع غونسالو بلاتا صاحب الثنائية. وافتتح المهاجم المخضرم إينر فالنسيا التقدم للإكوادور من ركلة جزاء (26) قبل أن يضيف بلاتا هدفين (28 و49) ويختتم ألان ميندا مهرجان الأهداف بالرابع (61).

وعزّزت الإكوادور رصيدها إلى 16 نقطة لتواصل سيرها بثبات نحو حجز مكان لها في مونديال 2026. وحُسمت في وقت سابق 3 نقاط للإكوادور، لتزوير وثائق ولادة بايرون كاستيو في التصفيات السابقة.